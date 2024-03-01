SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler SGK Haberleri

4A 4B 4C emeklileri dikkat! Paranı yatır şipşak emekli ol! Emeklilerin maaş hesaplaması da değişti!

Çalışma hayatındaki milyonlarca kişi, "Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Artık sigortalı vatandaşlar, e-Devlet üzerinden yapacakları hesaplamalarla emekli maaşlarını öğrenebiliyorlar. Ancak bu hesaplamayı yaparken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar var.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 12:28 Güncelleme 01 Mart 2024, 12:28
4A 4B 4C emeklileri dikkat! Paranı yatır şipşak emekli ol! Emeklilerin maaş hesaplaması da değişti!

Çalışma hayatında olan milyonlar, "Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?" sorusuna yanıt arıyor. SGK, emekli maaş hesaplama aracını e-Devlet sistemi üzerine taşıdı. Bu sayede, sigortalılar emekli olduklarında alacakları maaşı önceden öğrenebiliyor. Ancak bu hesaplamaları yaparken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var.

e-Devlet Üzerinden Emekli Maaşı Hesaplama

SSK'lılar için '4A Emekli Aylığı Hesaplama', Bağ-Kur'lular için ise '4B Emekli Aylığı Hesaplama' bölümü kullanılıyor. Gelen ekranlarda istenen bilgiler girildikten sonra tahmini emekli aylığı ve diğer bilgiler görüntülenebiliyor.

Hesaplama Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hesaplama yaparken, sorgulamanın yapıldığı güne göre bir hesaplama yapıldığını unutmamak önemlidir. Örneğin, Aralık 2023'te yaptığınız bir sorgulama, o dönemin enflasyon oranı ve yapılan zamlar ile güncellenir. Ancak, Şubat 2024'te yapılan bir sorgulamada, sadece 2024 yılının güncellemeleri dikkate alınır.

  • 2023'te yapılan zamlar ve enflasyon güncellemeleri, 2024'te emekli olmayı sorguladığınızda dikkate alınmaz.
  • Nisan ayında yapılan sorgulamalar, 2023 büyüme rakamlarını da içerecek şekilde güncellenir.

Emekli Aylığını Etkileyen Faktörler

  • Çalışma Dönemi: 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası dönemler farklı aylık bağlama oranlarına sahiptir.
  • Prime Esas Kazanç: SGK'ya bildirilen brüt maaşınız, emekli maaşınızı belirleyen en önemli faktördür.

e-Devlet Üzerinden Emekli Maaşı Sorgulama Adımları

  1. e-Devlet'e Giriş Yapın: TC kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet'e giriş yapın.
  2. Arama Yapın: "Ne kadar emekli maaşı alırım" yazarak ilgili hizmete ulaşın.
  3. Bilgilerinizi Girin: İstenen bilgileri girerek tahmini maaşınızı ve diğer bilgileri görüntüleyin.

Parayı Öde Emekli Ol! İsteğe Bağlı Sigorta ile Emeklilik Yolunda Yeni Fırsatlar

Türkiye'de vatandaşların emeklilik hayallerini gerçekleştirmek için isteğe bağlı sigorta sistemi büyük bir fırsat sunuyor. Bu sistem, özellikle sigortalı olarak çalışmayan bireylerin belirli bir prim ödemesi yaparak emeklilik haklarından yararlanmalarını sağlıyor. İsteğe bağlı sigorta, SGK'ya sigortalı olarak çalışmadıklarını bildiren vatandaşların, belirlenen primleri ödeyerek emeklilik haklarından faydalanabilmeleri için tasarlanmış bir sistemdir. Bu sistem sayesinde, vatandaşlar kendi istekleriyle prim ödeyerek emeklilik şartlarını yerine getirebiliyorlar.

Emeklilik İçin Gerekli Şartlar

Emeklilik için gerekli olan temel şartlar arasında en az 1800 gün prim ödeme bulunuyor. Yaş ve hizmet süresi gibi diğer emeklilik şartlarını tamamlamış ancak prim günü eksik olan vatandaşlar, borçlanma yolu ile eksik primlerini tamamlayarak emeklilik haklarına kavuşabiliyor. Son zamanlarda, erken emeklilik için çalışmalar hız kazandı. Özellikle eksik primi olan vatandaşların emeklilik süreçlerini hızlandırmak amacıyla borçlanma yöntemi öne çıkarılıyor. Bu yöntem, emeklilik hayallerini daha erken gerçekleştirmek isteyenler için önemli bir alternatif olarak dikkat çekiyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Antalya Diplomasi Forumu başlıyor: 19 devlet ve hükümet başkanı, 73 bakan 147 ülkeden katılımcı
CHP diken üstünde! Kılıçdaroğlu rotayı 1 Nisan’a kırdı Ekremciler’i hafakanlar bastı: Kurultay çağrısı yapıp partiyi geri alma hesabında
Başkan Erdoğan ’hayalim’ demişti! 7 yılda 24 şehir hastanesi tamamlandı
Gelir vergisi mükellefleri dikkat | Beyan dönemi başlıyor! Hazır beyan sistemi nedir? Nasıl kullanılır?
Yargı’daki kirli eller devrede! Haşhaşilerin beyin takımında yer alan FETÖ’cü Hüseyin Yıldırım hakkında verilen karar bozuldu
Galatasaray’dan 10 numara transfer! Mertens’in yerine geliyor
Terör partisi DEM ile yol yürüyen CHP lideri Özgür Özel’den kirli ortaklık itirafı: Kent uzlaşısı sağlanmış durumda
Evlenenlere devlet desteği: Çeyiz Parası, devlet katkısı ve faizsiz finansman!
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail yardım bekleyen sivilleri vurdu! Dünyadan tepki yağıyor: BM’den soruşturma çağrısı
Ankara’da suya zam üstüne zam yapan CHP’li Mansur Yavaş’ın indirim yalanı
Fon vurgununda yeni gelişme! Seçil Erzan’ın amiri ile konuşması ortaya çıktı! Fatih Terim’e 4 ay ödemesiz 10 milyon liralık kredi
ABD Senatosu’ndan F-16 kararı! Türkiye karşıtı lobicilere şok
İl il mahkeme mahkeme dolaşıyor! Yüzlerce kişiyi dolandıran Yavuz Usta hakkındaki haberlere erişim engeli kararı
Kaybedeceğim korkusu Ekrem İmamoğlu’nu gerdi! Yüzlerce kişi içerisinde kürsüden vatandaş azarladı: Bay Kibir’in gerçek yüzü
İBB bütçesi Saraçhane trollerine gidiyor! Kim bu Ekremcilerin Diyanet’i verelim dediği sarıklı figüran? İmamoğlu’nun foyası ortaya çıktı
SON DAKİKA