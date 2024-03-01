4A 4B 4C emeklileri dikkat! Paranı yatır şipşak emekli ol! Emeklilerin maaş hesaplaması da değişti!

Çalışma hayatında olan milyonlar, "Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?" sorusuna yanıt arıyor. SGK, emekli maaş hesaplama aracını e-Devlet sistemi üzerine taşıdı. Bu sayede, sigortalılar emekli olduklarında alacakları maaşı önceden öğrenebiliyor. Ancak bu hesaplamaları yaparken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var.
e-Devlet Üzerinden Emekli Maaşı Hesaplama
SSK'lılar için '4A Emekli Aylığı Hesaplama', Bağ-Kur'lular için ise '4B Emekli Aylığı Hesaplama' bölümü kullanılıyor. Gelen ekranlarda istenen bilgiler girildikten sonra tahmini emekli aylığı ve diğer bilgiler görüntülenebiliyor.
Hesaplama Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Hesaplama yaparken, sorgulamanın yapıldığı güne göre bir hesaplama yapıldığını unutmamak önemlidir. Örneğin, Aralık 2023'te yaptığınız bir sorgulama, o dönemin enflasyon oranı ve yapılan zamlar ile güncellenir. Ancak, Şubat 2024'te yapılan bir sorgulamada, sadece 2024 yılının güncellemeleri dikkate alınır.
- 2023'te yapılan zamlar ve enflasyon güncellemeleri, 2024'te emekli olmayı sorguladığınızda dikkate alınmaz.
- Nisan ayında yapılan sorgulamalar, 2023 büyüme rakamlarını da içerecek şekilde güncellenir.