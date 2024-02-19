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SGK'dan toplu para iadesi alabilirsiniz! Listede olanın hesabına 2.664 TL yatırılacak

Türkiye'de sosyal güvenlik, emeklilik konusunda belirli standartları karşılamayan vatandaşlar için bir çıkış kapısı sunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik için gerekli şartları yerine getiremeyen bireyler için önemli bir alternatif sunuyor. Özellikle belirli yaşa ulaşmış fakat gereken prim gün sayısını tamamlayamamış olanlar için bu seçenek, finansal anlamda önemli bir çıkış yolu oluşturuyor.

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 08:30 Güncelleme 19 Şubat 2024, 08:30
SGK’dan toplu para iadesi alabilirsiniz! Listede olanın hesabına 2.664 TL yatırılacak

Emeklilik, birçok vatandaş için önemli bir mihenk taşıdır. Sigortalılık süresi, prim ödeme günü ve yaş; emeklilik için gereken üç temel şart arasında yer alır. Ancak bazen, sigortalılık süresi ve yaş koşulu karşılanmış olsa bile prim ödeme günleri eksik kalan vatandaşlar olabiliyor. Bu durumda devreye toplu prim iadesi giriyor. Toplu prim iadesi, aynı zamanda birden fazla işverenden maaş alanlar veya asgari ücretin 7,5 katından fazla aylık kazanç üzerinden ödenen primler için de geçerli bir çözüm sunuyor.

SGK Prim İadesini Kimler Alabilir?
SGK'dan prim iadesi alabilme imkanı, iki farklı durum için vatandaşlara sunulmaktadır:

Yaşını ve çalışma yılını doldurmuş ancak gerekli prim günü sayısına ulaşamamış vatandaşlara yapılan toplu prim iadesi.
Birden fazla işverenden maaş alıp, asgari ücretin 7,5 katından fazla aylık kazanç üzerinden ödenen primlerin iadesi.



Prim iadesi için gerekli şartlar şunlardır:

SGK bünyesinde 4A sigorta türüne mensup bir işte çalışmamak veya BAĞKUR 4B sigorta türü için de bu şart geçerlidir,
Emeklilik için gerekli olan yaş şartının tamamlanmış olması,
SGK'dan dul ya da yetim aylığı almıyor olmak.



SGK Prim İadesi Nasıl Alınır?
Toplu prim iadesi alabilmek için, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde işlem yapılır. İşçi payı ve emeklilik primleri (malullük, yaşlılık ve ölüm primleri) toplam prim oranının %9'una denk gelir ve iade edilebilir. İşveren payı ve GSS payı ise iade kapsamında değildir.

SGK Prim İadesi Başvurusu
Prim iadesi için başvuru, Sosyal Güvenlik Kurumu'na şahsen gidilerek veya e-Devlet üzerinden yapılabilir. "Toptan Ödeme Talebi" hizmeti kullanılarak kolayca başvuru yapılabilmektedir. 2008'den önce sigortalanan SSK'lılar için hem işçi hem de işveren payı, 2008 sonrası için ise sadece işçi payı iade edilebilmektedir. BAĞ-KUR sigortalıları ise tarih ayrımı olmaksızın primlerinin tamamını geri alabilir.

SGK Prim İadesi Hesaplama
Prim iadesi miktarı, sigortalı olunan kol ve başlangıç tarihine göre değişiklik gösterir. 1 Ekim 2008 öncesi sigortalananlar için brüt kazancın %20'si, sonrası için ise %9'u iade alınabilir. BAĞ-KUR'da ise brüt kazancın %20'si iade edilir. Memur prim iadelerinde ödenen tüm miktarlar hesaba katılır.

SGK Prim İadesi Ne Kadar?
Örneğin, 2016 yılında asgari ücretle 18 ay çalışan bir vatandaşın geri alabileceği toplam iade, yapılan hesaplamaya göre yaklaşık 2.664 Türk Lirası olacaktır. Bu, sadece işçi payının %9'u üzerinden hesaplandığında elde edilen miktardır.

SGK prim iadesi, özellikle eksik prim günleri nedeniyle emekliliğe hak kazanamayan veya birden fazla işverenden yüksek maaş alan vatandaşlar için önemli bir mali destek sunmaktadır. Bu süreç, hem emeklilik yolunda hem de finansal planlama açısından vatandaşlara önemli bir kolaylık ve maddi destek sağlamaktadır.

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