SGK’dan toplu para iadesi alabilirsiniz! Listede olanın hesabına 2.664 TL yatırılacak

SGK Prim İadesi Nasıl Alınır? Toplu prim iadesi alabilmek için, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde işlem yapılır. İşçi payı ve emeklilik primleri (malullük, yaşlılık ve ölüm primleri) toplam prim oranının %9'una denk gelir ve iade edilebilir. İşveren payı ve GSS payı ise iade kapsamında değildir.

SGK Prim İadesi Başvurusu Prim iadesi için başvuru, Sosyal Güvenlik Kurumu'na şahsen gidilerek veya e-Devlet üzerinden yapılabilir. "Toptan Ödeme Talebi" hizmeti kullanılarak kolayca başvuru yapılabilmektedir. 2008'den önce sigortalanan SSK'lılar için hem işçi hem de işveren payı, 2008 sonrası için ise sadece işçi payı iade edilebilmektedir. BAĞ-KUR sigortalıları ise tarih ayrımı olmaksızın primlerinin tamamını geri alabilir.

SGK Prim İadesi Hesaplama Prim iadesi miktarı, sigortalı olunan kol ve başlangıç tarihine göre değişiklik gösterir. 1 Ekim 2008 öncesi sigortalananlar için brüt kazancın %20'si, sonrası için ise %9'u iade alınabilir. BAĞ-KUR'da ise brüt kazancın %20'si iade edilir. Memur prim iadelerinde ödenen tüm miktarlar hesaba katılır.

SGK Prim İadesi Ne Kadar?

Örneğin, 2016 yılında asgari ücretle 18 ay çalışan bir vatandaşın geri alabileceği toplam iade, yapılan hesaplamaya göre yaklaşık 2.664 Türk Lirası olacaktır. Bu, sadece işçi payının %9'u üzerinden hesaplandığında elde edilen miktardır.

SGK prim iadesi, özellikle eksik prim günleri nedeniyle emekliliğe hak kazanamayan veya birden fazla işverenden yüksek maaş alan vatandaşlar için önemli bir mali destek sunmaktadır. Bu süreç, hem emeklilik yolunda hem de finansal planlama açısından vatandaşlara önemli bir kolaylık ve maddi destek sağlamaktadır.