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SSK, Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ayın kaçında ödenecek?

SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki emekliler için emekli maaşlarına uygulanan artış oranları ve ödeme zamanlarına ilişkin kritik güncellemeler gerçekleştirildi. Belirlenen yeni düzenlemeye göre, emekli maaşlarında %49,25 oranında bir artış yapıldı ve en düşük emekli maaşı miktarı 10 bin TL olarak ayarlandı. Bu dönemde emekli maaşlarının ne zaman ödeneceği, emekliler arasında büyük bir ilgi ve merak konusu oldu. Özellikle Şubat ayında yapılacak olan ödemeler, emeklilerin odak noktası haline geldi. Bu kapsamda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri, ayın önceden belirlenen günlerinde banka hesaplarına aktarılacak.

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 13:05 Güncelleme 18 Şubat 2024, 13:11
SSK, Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ayın kaçında ödenecek?

Ocak-Haziran döneminde enflasyon farkı ve seyyanen zam ile emekli maaşlarında büyük bir artış yaşandı. En düşük emekli aylığı 10 bin TL'ye yükseldi. Milyonlarca emekli Ocak ayı maaşlarını zamlı olarak alırken, şimdi gözler Şubat ayı ödemelerine çevrildi. Peki, SSK ve Bağkur emeklisi şubat ayı maaşlarını ne zaman alacak? İşte tahsis numarasına göre ödeme takvimi!

2024 Emekli Zam Oranları ve Ödeme Takvimi

Yılın ilk yarısında emeklilere uygulanacak zam oranı %49,25 olarak açıklandı. Bu zamla birlikte, en düşük emekli aylığı 10 bin TL olarak belirlendi, ve milyonlarca emekli bu zammı Ocak ayı maaşlarıyla birlikte aldı. Şimdi gözler Şubat ayı ödemelerine çevrildi.

Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri

Emeklilerin maaşları, her ayın 17'si ile 26'sı arasında SSK, 25'i ile 28'i arasında ise Bağ-Kur emeklileri için yatırılıyor. Bu tarihler değişiklik göstermiyor.

SSK ve BAĞ-KUR Emekli Maaş Ödeme Tarihleri

  • SSK emeklileri: Ayın 17-26 arası
  • Bağ-Kur emeklileri: Her ayın 25-28 arası

2024 Şubat Ayı Emekli Maaşı Ödeme Takvimi

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlerde ödeniyor.

4A SSK Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri

  • Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar 17'sinde,
  • Son rakamı 7 olanlar 18'inde,
  • ... ve bu şekilde son rakam 0 olanlar 26'sında maaşlarını alıyorlar.

4B Bağ-Kur Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri

  • Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar 25'inde,
  • 3 ve 1 olanlar 26'sında,
  • ... ve son rakam 2 ve 0 olanlar 28'inde maaşlarını alıyorlar.

e-Devlet Emekli Maaşı Sorgulama

Emekliler, e-Devlet üzerinden maaş sorgulaması yapabilirler. Yeni zam oranları ve ek ödemeler bu platform üzerinden kolaylıkla görülebilir.

Emekli Maaşları Hesaplama Rehberi: Adım Adım Anlatım

SSK'lılar 17 Şubat'ta, Bağ-Kur'lular ise 25 Şubat'ta hesaplarına yatırılacak emekli maaşlarını merakla bekliyor. Maaş bordrolarında yer alan ek ödemeler ve fark ödemeleri de kafa karışıklığı yaratabiliyor.

Birinci Adım: Maaş Bilgilerini Görüntüleme

  • E-Devlet'e giriş yapın.

  • Arama kısmına "4 (A-B-C) emekli aylık bilgisi" yazın ve ilgili hizmete girin.

  • Detay kısmına tıklayın.

  • Aşağıdaki bilgileri inceleyin:

  • Aylık tutar: Kök maaşınızı gösterir. Tüm artışlar bu rakam üzerinden hesaplanır.

  • Ek ödeme: Kök maaşınızın %4'üne denk gelir ve maaşınıza eklenir.

  • Birikmiş aylık tutar: Ocak ayına ait 11.68 puanlık refah payı ilavesini gösterir. Şubat ayında yatırıldığı için hesaplamada görünür.

  • 5510/ Ek 19 destek ödemesi: Taban maaşın altında kalanlar için ek ödemeyi gösterir.

İkinci Adım: Ödeme Bilgilerini Görüntüleme

  • Aynı menüden "4( A-B-C) emekli aylık ödeme bilgisi" seçeneğine tıklayın.

  • Şubat ayı içinde size yapılan ödemelerin detaylarını inceleyin:

  • Net aylık tutar: Bu ay aldığınız toplam ödemeyi gösterir. Kök maaş, ek ödeme ve Ocak ayı farkı bu rakama dahildir.

  • Aylık tutar: Kök maaşınızı (ek ödemesiz) gösterir.

  • Ek ödeme: Kök maaşınızın %4'ünü gösterir.

  • Birikmiş ödeme tutarı: Ocak ayı fark ödemesini gösterir.

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