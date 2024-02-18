Ocak-Haziran döneminde enflasyon farkı ve seyyanen zam ile emekli maaşlarında büyük bir artış yaşandı. En düşük emekli aylığı 10 bin TL'ye yükseldi. Milyonlarca emekli Ocak ayı maaşlarını zamlı olarak alırken, şimdi gözler Şubat ayı ödemelerine çevrildi. Peki, SSK ve Bağkur emeklisi şubat ayı maaşlarını ne zaman alacak? İşte tahsis numarasına göre ödeme takvimi!

2024 Emekli Zam Oranları ve Ödeme Takvimi Yılın ilk yarısında emeklilere uygulanacak zam oranı %49,25 olarak açıklandı. Bu zamla birlikte, en düşük emekli aylığı 10 bin TL olarak belirlendi, ve milyonlarca emekli bu zammı Ocak ayı maaşlarıyla birlikte aldı. Şimdi gözler Şubat ayı ödemelerine çevrildi.