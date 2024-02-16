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BAĞKUR gün sayısı ve numarası bulma: TC kimlik no ile 4B SSK-SGK, Bağkur hizmet dökümü sorgulama ve nasıl alınır?

SGK ve BAĞKUR hizmet dökümlerine erişim sağlamak isteyen bireylerin, e-Devlet platformu üzerinden işlem yapmaları gerekmektedir. Bu işlemler için yalnızca T.C. kimlik numarasının yeterli olmadığını, aynı zamanda kişilerin e-Devlet şifresine sahip olmaları gerektiğini belirtmek önemlidir. E-Devlet sistemine şifre ile giriş yapıldıktan sonra, "4B hizmet dökümü" ve "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi" gibi seçenekler arama kısmına yazılarak iki aşamalı bir süreçte SGK ve BAĞKUR'a ait hizmet dökümleri kolaylıkla elde edilebilir.

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 00:22 Güncelleme 16 Şubat 2024, 07:04
BAĞKUR gün sayısı ve numarası bulma: TC kimlik no ile 4B SSK-SGK, Bağkur hizmet dökümü sorgulama ve nasıl alınır?

4B Hizmet Dökümü Sorgulama Nasıl Yapılır?

BAĞKUR hizmet dökümünün sorgulama işlemleri için farklı iki kanal mevcuttur. Bunlardan ilki, e-devlet sistemine giriş yapılmasıdır. Sisteme girilmesinden sonra arama kısmına "4B Hizmet Bilgisi" yazılarak sistem verilerine ulaşılabilir. İkinci kanal ise BAĞKUR kapsamında sigortalı olan kişilerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu il ya da ilçe müdürlüklerine şahsi olarak başvuru yapmaları ve bağlı bulundukları sigorta kapsamının hizmet dökümlerinin sorgulamasını yapmak istediklerini kurum çalışanlarına iletmeleridir.

SGK Hizmet Dökümü Sorgulama Nasıl Yapılır?

Güncel olarak SGK hizmet veya hareket dökümünün alınabilinmesi için kişilerin e-devlet sistemini kullanmaları gereklidir. Bununla beraber Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlükleri üzerinden de sorgulama işlemi gerçekleştirilebilir. SGK BAĞKUR hizmet dökümü sorgulaması yapmak isteyen kişiler, e-devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş sağlamalarından sonra arama kısmına "Sosyal Güvenlik Kurumu" yazarak çıkan sonuçlardan kendilerine uygun olanı seçerek işlemlerini gerçekleştirebilirler.

4B Hizmet Dökümü Nasıl Alınır?

4B hizmet dökümlerinin alınabilmesi için güncel olarak döküm almak isteyen kişilerin e-devlet şifresine sahip olmaları gereklidir. Şifreleri ile e-devlete giriş yapmalarından sonra kişiler, arama kısmına "4B Hizmet Dökümü" yazmalı ve arama sonucunda karşılarına çıkan ilk sonucu seçmelilerdir. Kendi T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaptıkları için karşılarına çıkan adımları takip ederek hizmet dökümlerine kolaylıkla ulaşma ve hizmet dökümlerinin çıktısını alma imkanına sahiptirler.

BAĞKUR Gün Sayısı Nasıl Öğrenilir?

BAĞKUR'daki toplam gün sayısının öğrenilebilmesi için e-devlet hesabına giriş yapılması ve sorgulama işleminin gerçekleştirilmesi gereklidir. Güncel olarak her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, T.C. kimlik numaraları ile beraber bir e-devlet şifresi sahibi olabilir. Sisteme giriş yapmalarından sonra arama kısmına "4B Hizmet Bilgisi" ya da "4B Borç Durumu" yazılması ile beraber kolaylıkla BAĞKUR gün sayısı sorgulama işlemi yapılabilir.

BAĞKUR'LU Olup Olmadığını Nasıl Öğrenebilirim?

BAĞKUR kapsamında olunup olunmadığını öğrenebilmek için durumlarını merak eden kişilerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu il ya da ilçe müdürlüklerine şahsi olarak gitmeleri ve kimlik numaraları ile beraber durumlarını öğrenme imkanları mevcuttur. Bununla beraber, e-devlet sistemi üzerinden de online olarak BAĞKUR kapsamında olunup olunmadığı hızlı bir şekilde öğrenilme imkanına sahiptir. E-devlete girişten sonra arama kısmına "4B Hizmet Dökümü" yazılması ile beraber, çıkan ilk sonuç takip edilir. Bu sayede kişiler, eğer BAĞKUR kapsamı üzerinden sigortalı iseler, karşılarına açılan ekranda bilgileri yazar. Ancak farklı bir sigorta türünde iseler BAĞKUR aramalarında herhangi bir bilgi mevcut olmaz.

BAĞKUR Numarası Nasıl Bulunur?

BAĞKUR numarasının sorgulaması için kişilerin öncelikle e-devlet sistemine giriş yapmaları gereklidir. Sisteme girmelerinden sonra, öncelikle SGK BAĞKUR hizmet dökümü bilgilerinin öğrenilmesi gereklidir. Kişilerin bu bilgileri öğrenmelerinden sonra eğer BAĞKUR kapsamına iseler, arama yerine "4B Hizmet Dökümü" yazarak bilgilerine erişmeleri gereklidir. Bilgileri arasında BAĞKUR numaraları da yer alacaktır.

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