52.500 TL teminatla 171,85 m² tarla SGK’dan satılık! Hisseli ve çoklu satış müjdesi var

Bu arsa, hem yatırım hem de bireysel kullanım amaçları için uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor. Kayseri'de, merkezi bir konumda yer alan ve ulaşım avantajlarına sahip bu taşınmaz, gelecek vadeden bir yatırım fırsatı sunuyor. İhaleye katılmak ve bu fırsattan yararlanmak isteyen herkesin belirtilen tarih ve saatte hazır bulunması gerekiyor.