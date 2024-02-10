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52.500 TL teminatla 171,85 m² tarla SGK’dan satılık! Hisseli ve çoklu satış müjdesi var

SGK vatandaşları tarla ve ev sahibi yapmaya devam ediyor. Bu anlamda icradan satışa çıkan gayrimenkulleri sayfamızda derledik.

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Giriş Tarihi 10 Şubat 2024, 14:14 Güncelleme 10 Şubat 2024, 14:14
52.500 TL teminatla 171,85 m² tarla SGK’dan satılık! Hisseli ve çoklu satış müjdesi var

Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, uygun fiyatlı arsa sahibi olmak isteyenlere cazip bir seçenek sunuyor. Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi'ndeki bu özel arsa, hem yatırımcılar hem de tarla sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Satışa Sunulan Taşınmazın Özellikleri

Bu özel arsa, 171,85 m² büyüklüğünde ve bağ niteliğinde. Kayseri'nin Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi'nde bulunan bu taşınmaz, 10478 Ada, 14 Parsel olarak kaydedilmiş durumda. İcradan satış yöntemiyle satışa sunulan arsa için belirlenen teminat tutarı 52.500 TL.

Başvuru ve Satın Alma Süreci

İlgilenen vatandaşlar ve yatırımcılar, Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün resmi duyurularını takip ederek, ilan edilen tarih ve saatte ihaleye katılabilir. İhaleye katılmak isteyenler, ihale usulü ve şartları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya doğrudan ilgili müdürlüğe başvurabilir.

Bu arsa, hem yatırım hem de bireysel kullanım amaçları için uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor. Kayseri'de, merkezi bir konumda yer alan ve ulaşım avantajlarına sahip bu taşınmaz, gelecek vadeden bir yatırım fırsatı sunuyor. İhaleye katılmak ve bu fırsattan yararlanmak isteyen herkesin belirtilen tarih ve saatte hazır bulunması gerekiyor.

İhale Detayları

  • İlan Sahibi: Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
  • İlan Numarası: ILN01978527
  • Şehir: Kayseri
  • İlçe: Merkez
  • İlan Türü: İhale
  • İhale Usulü: 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca satış
  • İhale Türü: Satış
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 05.03.2024, saat 09:10
  • İhale Kayıt No: 2022/58

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