52.500 TL teminatla 171,85 m² tarla SGK’dan satılık! Hisseli ve çoklu satış müjdesi var

Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, uygun fiyatlı arsa sahibi olmak isteyenlere cazip bir seçenek sunuyor. Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi'ndeki bu özel arsa, hem yatırımcılar hem de tarla sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.
Satışa Sunulan Taşınmazın Özellikleri
Bu özel arsa, 171,85 m² büyüklüğünde ve bağ niteliğinde. Kayseri'nin Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi'nde bulunan bu taşınmaz, 10478 Ada, 14 Parsel olarak kaydedilmiş durumda. İcradan satış yöntemiyle satışa sunulan arsa için belirlenen teminat tutarı 52.500 TL.
Başvuru ve Satın Alma Süreci
İlgilenen vatandaşlar ve yatırımcılar, Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün resmi duyurularını takip ederek, ilan edilen tarih ve saatte ihaleye katılabilir. İhaleye katılmak isteyenler, ihale usulü ve şartları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya doğrudan ilgili müdürlüğe başvurabilir.