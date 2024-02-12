Ödeme almayı bekleyen emekliye yeni müjde: Emeklilere 12.500 TL ilave ödenek çıktı!

Artış gösteren emekli maaşlarına paralel olarak, bankalar arasında emeklilere sunulan promosyon ödemeleri konusunda bir yarış başladı. Promosyon ödemeleri 12.500 TL'ye kadar çıkarken, Akbank emekliler için dikkat çeken bir kampanyaya imza attı.

Akbank'tan Emeklilere Özel Promosyon Teklifi Akbank, emeklilere yönelik olarak 3 yıllık sözleşme karşılığında 12.500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Bu promosyon teklifinin detayları şu şekilde: Promosyon Ödemesi: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşını Akbank'a taşıyan emekliler, 3 yıl boyunca maaşlarını Akbank'tan alma taahhüdü ile 10 bin TL'ye varan promosyondan yararlanabilecek.

Ek Ödeme Fırsatı: Emekliler, 10.000 TL'ye varan promosyona ek olarak 2.500 TL chip-para fırsatından da faydalanabilecek. Bu ek ödeme, Axess veya Wings kredi kartlarına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için geçerli olacak. Her fatura talimatı için 400 TL, toplamda ise 2.500 TL chip-para verilecek.