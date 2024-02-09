Bu şartlara sahipler hemen baksın! SGK’ya dilekçe verenler emeklilik rüyasına kavuşuyor!

Çalışma hayatında olan birçok birey için emeklilik, uzun vadeli bir hedef olarak karşımıza çıkar. Ancak, emeklilik için gerekli olan prim günü, sigortalılık süresi gibi şartların yanı sıra yaş kriteri de önemli bir rol oynar. Pek çok çalışan için emeklilik yaşının düşürülmesi, hayal edilen bir durumdur. İşte bu konuda merak edilenler...
Çocuk Sahibi Olmak Avantaj Sağlıyor
Kadınlar İçin Çocuklarla Erken Emeklilik: Kadın çalışanlar, çocuk sahibi olmanın avantajlarından biri olarak, üç çocuğa kadar prim gün sayısını artırma şansına sahip oluyor. Bu, kadınların 2160 gün, yani yaklaşık 6 yıl daha erken emekli olabilmelerini sağlıyor. Ana kural, çocukların sigortalı olunmadan önce doğmuş olmaları gerektiği.
Askerlik Borçlanması
Erkekler İçin Askerlik Avantajı: Erkek çalışanlar için askerlik süresi, emeklilik yaşını geri çekme ve prim kazanma imkanı sunuyor. Sigortalı olmadan önce tamamlanan askerlik süresi için yapılan borçlanma, sigorta başlangıç tarihini geriye çekebiliyor, böylece emeklilik yaşı da düşüyor.