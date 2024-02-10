5 yıl süresince çalışmak yeterli: 43, 44,45,46 yaşında emekli olabilirsiniz

Türkiye'de emeklilik, pek çok çalışan için hayatlarının dönüm noktası olarak kabul edilir. Fakat emeklilik şartları ve işlemleri, bireylerin karşılaştıkları farklı durumlara göre değişiklik gösterir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belirli koşullar altında bazı kişilere erken emeklilik imkanı sunuyor. Bu sistem içinde, çalışanların emeklilik yaşını, prim ödeme gün sayısını ve hizmet süresini dikkate alan çeşitli kurallar bulunmaktadır. SGK'nın sağladığı erken emeklilik hakkı, özellikle uzun yıllar boyunca çalışmış ve belirli bir prim günü ödemiş bireyler için geçerli olabilmektedir.

Malulen Emeklilik Malulen emeklilik hakkından yararlanabilmek için sadece malul olmak yeterli değildir. Bu hakkı elde edebilmek için belli başlı prim ve sigortalılık süresi şartları da aranıyor. Bu şartlara göre, malulen emekli olacak kişilerin en az 10 yıllık bir sigortalılık süresine sahip olmaları ve bu süre zarfında en az 5 yıl, toplamda ise 1800 gün prim ödemiş olmaları gerekiyor.