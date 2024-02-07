E-devlet şifresi olan şimdi baksın paralar birikti haberiniz yok! Dikkat süre sınırı var

Milyonlarca vatandaşın farkında olmadan hak sahibi olduğu, ancak unuttuğu veya haberdar olmadığı paraların olduğu bilgisi gündeme geldi. Devlet tarafından yapılan çeşitli ödemeler, kesintiler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından gerçekleştirilen bireysel ödemeler ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katkıları gibi birikimlerin, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TC) ile sorgulanabileceği açıklandı.

e-Devlet Üzerinden BES Sorgulama Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yapılan değişikliklerle birlikte, vatandaşlara sistemden çıkış yapabilme ve işveren tarafından yapılan zorunlu kesintileri geri alma konusunda kolaylıklar sağlanmıştır. e-Devlet sistemi üzerinden Takasbank aracılığıyla BES hesabınızda biriken parayı sorgulamak mümkündür. Bunun için e-Devlet portalına giriş yaparak, arama kısmına "Takasbank" yazıp, ilgili sayfaya giderek adınıza birikmiş olan parayı kontrol edebilirsiniz.