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E-devlet şifresi olan şimdi baksın paralar birikti haberiniz yok! Dikkat süre sınırı var

SGK tarafından sağlanan çeşitli ödemeler arasında, belirli bir süre içinde talep edilmeyen ödemeler bulunmaktadır ve bu ödemeler ilgili kuruma geri iade edilmektedir. Vatandaşların unuttukları veya haberdar olmadıkları bu paraları sorgulayarak talep etmeleri oldukça önemlidir. Bu haberimizde e-Devlet sistemi üzerinden unutulan paraların nasıl sorgulanacağını ve BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) katkıları ile SGK bireysel ödemeleri hakkında nasıl bilgi edinileceğini açıklayacağız.

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 10:21 Güncelleme 07 Şubat 2024, 07:01
E-devlet şifresi olan şimdi baksın paralar birikti haberiniz yok! Dikkat süre sınırı var

Milyonlarca vatandaşın farkında olmadan hak sahibi olduğu, ancak unuttuğu veya haberdar olmadığı paraların olduğu bilgisi gündeme geldi. Devlet tarafından yapılan çeşitli ödemeler, kesintiler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından gerçekleştirilen bireysel ödemeler ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katkıları gibi birikimlerin, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TC) ile sorgulanabileceği açıklandı.

e-Devlet Üzerinden BES Sorgulama

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yapılan değişikliklerle birlikte, vatandaşlara sistemden çıkış yapabilme ve işveren tarafından yapılan zorunlu kesintileri geri alma konusunda kolaylıklar sağlanmıştır. e-Devlet sistemi üzerinden Takasbank aracılığıyla BES hesabınızda biriken parayı sorgulamak mümkündür. Bunun için e-Devlet portalına giriş yaparak, arama kısmına "Takasbank" yazıp, ilgili sayfaya giderek adınıza birikmiş olan parayı kontrol edebilirsiniz.

SGK Bireysel Ödemeleri Nelerdir?

SGK tarafından yapılan bireysel ödemeler, nakdi tazminatlar, mahkeme kararıyla yapılan maaş ödemeleri, Bağ-Kur tütün ödemeleri, emekli maaşlarının bloke edilmesi, çeşitli sağlık ödemeleri ve daha pek çok ödeme şeklini kapsamaktadır. Bunlar arasında diş tedavisi, ilaç, sağlık yolluğu ve tıbbi malzeme ödemeleri gibi vatandaşların sağlık giderlerine yönelik ödemeler de bulunuyor.

Unutulan Paraları Öğrenme ve Tahsil Etme

e-Devlet sistemi üzerinden "SGK bireysel ödemeleri" sorgulaması yaparak, adınıza yapılmış ve farkında olmadığınız ödemeleri görüntüleyebilirsiniz. Eğer IBAN numaranız sistemde kayıtlıysa, ilgili ödemeler doğrudan banka hesabınıza aktarılacaktır. IBAN numaranız kayıtlı değilse, PTT şubelerinden kimlik belgeniz ile birlikte paranızı alabilirsiniz.

Bu bilgiler, vatandaşların kendilerine ait olup unuttukları veya haberdar olmadıkları paraları kolayca sorgulayabilmeleri ve gerektiğinde tahsil edebilmeleri için önemli bir rehber niteliğindedir. Dolayısıyla, e-Devlet üzerinden düzenli olarak bu tür sorgulamalar yapmak, unutulan veya bilinmeyen hakların farkına varılmasını sağlayarak, vatandaşların hak ettikleri ödemeleri almalarına olanak tanır.

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