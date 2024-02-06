Almayanın hakkı yanar! Bu koşulu taşıyana şipşak ödeme var! SGK’dan 112 gün için 49 bin 777 TL alabilirsiniz!

Milyonlarca vatandaşın farkında olmadan hak sahibi olduğu ancak almadığı paralar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gibi devlet kurumlarında beklemekte. Cenaze, yol, doğum, kreş, eğitim yardımları gibi çeşitli sosyal yardım kalemleri altında toplanan bu ödemeler, hak sahipleri tarafından talep edilmediğinde ilgili kurumlar nezdinde birikmekte. Peki, vatandaşlar devlet tarafından kendilerine sunulan bu yardımları nasıl geri alabilir? SGK üzerinden yapılan ödemeler ve unutulan paraların sorgulanması hakkında bilgilendirme yapalım.

70 Bin 345 Lirayı Geçecek 2024 yılında da devam eden sosyal destekler kapsamında, doğum yapan çalışan annelere yönelik süt ve emzirme yardımı, doğum yardımı, kreş desteği ve yarı zamanlı çalışma imkanı gibi önemli katkılar sunulacak. Tek bir çocuk için sağlanan 112 günlük doğum izni süresince verilecek olan ücret, 49 bin 777 lira olarak belirlenmişken, emzirme yardımı ile birlikte toplamda elde edilecek tutar 70 bin 345 lirayı aşacak.