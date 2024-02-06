2.100-4.220 prim günü ile 48,52 yaş üstü yetiyor! Sigorta girişi 1998-2019 arası olanlara emeklilik kutusu açıldı

Erken emeklilik doğru planlama ve mevcut fırsatların değerlendirilmesiyle mümkün olabiliyor. Erken emeklilik özellikle belirli koşulları yerine getiren çalışanlar için avantaj sağlıyor. Bu koşullar arasında çocuk sahibi olmak, askerlik yapmak veya ağır işlerde çalışmak gibi durumlar bulunuyor.
KADINLARA ERKEN EMEKLİLİK YOLLARI
Kadın çalışanlar, çocukları sayesinde emeklilik sürecini hızlandırabilirler. Her bir çocuk için 720 gün prim eklenmesi, üç çocukla toplamda 6 yıl ek prim kazandırarak emekliliği öne çekme şansı sunmaktadır. Ancak bu, çocukların sigortalı olunmadan önce doğmuş olması gerektiğini unutmamak önemlidir.
ASKERLİK BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİLİK
Erkek çalışanlar için askerlik süreleri, emeklilik hesaplamalarında avantaj sağlamaktadır. Askerlik süresini borçlanmak, sigorta başlangıç tarihini geri çekerek, emekliliğe erişimi hızlandırmaktadır. Bu yöntem, özellikle 1999 sonrası sigortalı olan erkekler için erken emeklilik fırsatı yaratmaktadır.