2.100-4.220 prim günü ile 48,52 yaş üstü yetiyor! Sigorta girişi 1998-2019 arası olanlara emeklilik kutusu açıldı

KISMİ EMEKLİLİK NEDİR? Kısmi emeklilik, 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim ödeme şartını yerine getiren kişilere, yaşlarına bakılmaksızın emekli olma imkanı sunar. Bu yöntem, 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli olup, sonrasında sigortalı olanlar için prim ve yıl şartları daha fazladır.

MALULEN EMEKLİLİK Sağlık problemleri nedeniyle çalışma gücünü %60 oranında kaybeden bireyler, 1800 gün prim ödemiş olmaları durumunda malulen emekli olabilirler. Bu, erken emekliliğe ulaşmanın bir başka yoludur.

VERGİ İNDİRİMİ VE EMEKLİLİK Engelli bireyler, engellilik oranlarına göre vergi indirimi alabilir ve bu, emeklilik süreçlerini etkileyebilir. %40 ve üzeri engelli olanlar için, emeklilik koşulları yaşa bakılmaksızın daha esnek hale gelir.

YIPRANMA PAYI İLE ERKEN EMEKLİLİK Ağır ve sağlığa zararlı işlerde çalışanlar, yıpranma payı sayesinde erken emekli olabilirler. Bu, çalışma sürelerine eklenen ek günler ve işe giriş tarihinin geriye çekilmesi ile mümkündür.

ANNELER İÇİN EMEKLİLİK AVANTAJLARI Engelli çocuğa sahip anneler için, ödenen primlerin dörtte biri toplam primlerine eklenir ve bu, emeklilik yaşını düşürebilir. Bu, anneler için önemli bir emeklilik avantajıdır.