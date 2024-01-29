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Genel Sağlık Sigortası başvurusu nasıl yapılır? Genel Sağlık Sigortası istenen belgeler, e-devlet başvuru formu!

GSS, Türkiye'de yaşayan herkes için bir dizi avantaj sunar. Bu sistem, sağlık hizmetlerine erişimi genişletmek ve herkesin sağlık ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır. GSS'nin temel amacı, sigortalı işçilerin yanı sıra işsiz ve gelirsiz vatandaşların da sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesini sağlar. Peki Genel Sağlık Sigortası başvurusu nasıl yapılır? İşte Genel Sağlık Sigortası istenen belgeler, e-devlet başvuru formu!

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Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 16:28 Güncelleme 29 Ocak 2024, 16:28
Genel Sağlık Sigortası başvurusu nasıl yapılır? Genel Sağlık Sigortası istenen belgeler, e-devlet başvuru formu!

Genel Sağlık Sigortası (GSS), Türkiye'de ikamet eden tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kapsayan önemli bir sağlık sigorta türüdür. GSS, ülkemizin sağlık hizmetlerine erişimini genişletmek ve herkesin kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir. Bu kapsamlı sağlık sigortası, çeşitli grupları içine alır. Bunlar arasında sigortalı olarak çalışan bireyler, Bağ-Kur kapsamında prim ödeyenler, kamu işçileri, kamu memurları, aylık alanlar, işsizlik veya kısa çalışma ödeneği alanlar ve stajyer avukatlar yer almaktadır. Bu gruplar, GSS'nin sağladığı sağlık hizmetlerinden faydalanırken, kendilerine sunulan sağlık hizmetlerine kolayca erişebilirler.

GSS Prim Tutarı Ne Kadar?

G1 sınıfına tabi kişiler, brüt asgari ücretin 1/3'ü kadar aylık sigorta primi öderler. 2023 yılı için bu tutar 300,24 TL'dir. SSK ve Emekli Sandığı kapsamında çalışanların primleri işverenleri tarafından ödendiğinden bu kişiler GSS primi ödemezler.

Genel Sağlık Sigortasından Yararlanma Şartları

G0 sınıfına tabi kişiler gelir testine girmek zorundadır. G1 sınıfında olanlar ise gelir testine girmeden sağlık sigortasından yararlanabilirler.

Genel Sağlık Sigortası Başvurusu Nereye Yapılır?

GSS başvuruları e-devlet platformu üzerinden ön başvuru şeklinde yapılabilmektedir. Ancak nihai başvurular SGK ilçe müdürlüklerine gitmek suretiyle tamamlanır.

Genel Sağlık Sigortası Başvurusu için İstenen Belgeler

Başvuru sırasında aşağıdaki belgeler genellikle istenir:

  • GSS başvuru formu
  • Muhtarlıktan alınan fakirlik belgesi
  • TC kimlik kartı aslı ve fotokopisi
  • Aile bireylerine ait TC kimlik kartı fotokopileri
  • Güncel gelir testi sonucu
  • İkametgah belgesi
  • Aylık gelir durumunu gösteren belgeler
  • SGK prim kayıtları
  • Mal beyanlarına ilişkin mülkiyet belgeleri
  • Engelli belgesi (engelliler için)
  • Diğer özel durumlara göre istenebilecek ek belgeler

Genel Sağlık Sigortası E-Devlet Başvurusu Nasıl Yapılır?

E-devlet platformu üzerinden GSS ön başvuruları yapılabilir. Başvuru formunu doldurduktan sonra başvuru sahipleri SGK ilçe müdürlüklerine gitmelidirler.

Genel Sağlık Sigortası Sorgulama E-Devlet

E-devlet platformu üzerinden GSS sorgulama işlemi gerçekleştirilebilir. Hangi sınıfa tabi olduğunuzu ve başvuru sonuçlarınızı bu platformdan öğrenebilirsiniz.

GSS Borç Sorgulama TC Kimlik No İle

G1 sınıfında olanlar, GSS prim borçlarını e-devlet üzerinden görüntüleyebilirler ve ödeme yapabilirler.

Genel Sağlık Sigortası Ödeme

G1 sınıfındaki kişiler, GSS prim borçlarını e-devlet platformu üzerinden ödeyebilirler.

Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Kimler Girer?

GSS, işsiz ve sigortasız vatandaşların yanı sıra kamu memurları, SSK ve Bağkur kapsamında çalışanları kapsar.

Gelir Testine Kimler Girmelidir?

G1 sınıfına tabi olanlar gelir testine girmek zorunda değildir. Ancak SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı'na tabi olmayanlar mutlaka gelir testine girmelidir.

Gelir Testinin Yenilenmesi Gereken Durumlar Nelerdir?

Gelir testi sonuçlarına etki eden durumlarda değişiklik olduğunda gelir testinin yenilenmesi gerekebilir. Bu durumlar arasında aile bireylerinden birinin vefatı, yeni bir bireyin katılması, ailenin muhtaçlığının sona ermesi, mal varlığı değişiklikleri gibi faktörler bulunur.

Gelir Testine Nasıl İtiraz Edilir?

Gelir testi sonuçlarına itiraz etmek isteyen kişiler, tebliğ tarihinden itibaren en fazla 15 gün içinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına yazılı dilekçe ile başvurabilirler.

Kimler GSS Primi Ödemez?

G0 sınıfında olanlar sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilirler. Ayrıca, şeref maaşı alanlar, emekli aylığı alanlar, engelli maaşı alanlar, harp malulleri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler GSS primi ödemezler.

Genel Sağlık Sigortası Kapsamı Dışında Kalanlar

Hükümlü tutuklular ve yurtdışında sağlık hizmeti alanlar dışında, diğer tüm TC vatandaşları Genel Sağlık Sigortası kapsamına girerler.

Genel Sağlık Sigortası, Türkiye'de yaşayan ve çalışmayan veya kendi primlerini ödeyemeyen vatandaşların sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlayan bir sistemdir. Prim ödeme ve gelir durumuna göre farklı sınıflara ayrılmıştır, bu nedenle başvurmadan önce hangi sınıfa girdiğinizi belirlemeniz önemlidir.

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