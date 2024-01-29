Genel Sağlık Sigortası başvurusu nasıl yapılır? Genel Sağlık Sigortası istenen belgeler, e-devlet başvuru formu!

Genel Sağlık Sigortası (GSS), Türkiye'de ikamet eden tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kapsayan önemli bir sağlık sigorta türüdür. GSS, ülkemizin sağlık hizmetlerine erişimini genişletmek ve herkesin kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir. Bu kapsamlı sağlık sigortası, çeşitli grupları içine alır. Bunlar arasında sigortalı olarak çalışan bireyler, Bağ-Kur kapsamında prim ödeyenler, kamu işçileri, kamu memurları, aylık alanlar, işsizlik veya kısa çalışma ödeneği alanlar ve stajyer avukatlar yer almaktadır. Bu gruplar, GSS'nin sağladığı sağlık hizmetlerinden faydalanırken, kendilerine sunulan sağlık hizmetlerine kolayca erişebilirler.
GSS Prim Tutarı Ne Kadar?
G1 sınıfına tabi kişiler, brüt asgari ücretin 1/3'ü kadar aylık sigorta primi öderler. 2023 yılı için bu tutar 300,24 TL'dir. SSK ve Emekli Sandığı kapsamında çalışanların primleri işverenleri tarafından ödendiğinden bu kişiler GSS primi ödemezler.
Genel Sağlık Sigortasından Yararlanma Şartları
G0 sınıfına tabi kişiler gelir testine girmek zorundadır. G1 sınıfında olanlar ise gelir testine girmeden sağlık sigortasından yararlanabilirler.
Genel Sağlık Sigortası Başvurusu Nereye Yapılır?
GSS başvuruları e-devlet platformu üzerinden ön başvuru şeklinde yapılabilmektedir. Ancak nihai başvurular SGK ilçe müdürlüklerine gitmek suretiyle tamamlanır.
Genel Sağlık Sigortası Başvurusu için İstenen Belgeler
Başvuru sırasında aşağıdaki belgeler genellikle istenir:
- GSS başvuru formu
- Muhtarlıktan alınan fakirlik belgesi
- TC kimlik kartı aslı ve fotokopisi
- Aile bireylerine ait TC kimlik kartı fotokopileri
- Güncel gelir testi sonucu
- İkametgah belgesi
- Aylık gelir durumunu gösteren belgeler
- SGK prim kayıtları
- Mal beyanlarına ilişkin mülkiyet belgeleri
- Engelli belgesi (engelliler için)
- Diğer özel durumlara göre istenebilecek ek belgeler