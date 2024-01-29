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Ve erken emeklilik netleşti: O kişiler hemen SGK'ya başvursun!

Erken emeklilik, bireylerin resmi emeklilik yaşını beklemeksizin emekli maaşı alabilmelerini sağlayan bir hak olarak öne çıkıyor. Türkiye'de "Emeklilikte Yaşa Takılanlar" (EYT) olarak bilinen bu konsept, uzun süredir gündemde olan ve pek çok kişi tarafından dikkatle takip edilen bir konudur. Erken emeklilik, çalışanların daha erken yaşlarda emeklilik ayrıcalıklarından yararlanabilmesine imkan tanır. Türkiye'de erken emeklilik, EYT adı altında sıklıkla tartışma konusu oldu.

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Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 09:33 Güncelleme 29 Ocak 2024, 09:36
Ve erken emeklilik netleşti: O kişiler hemen SGK’ya başvursun!

Erken emeklilik hayali kuran milyonlarca Türkiye vatandaşı için 2024 yılında önemli bir gelişme yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Emeklilik Yaşı Tutarı'nı (EYT) kaçıranlar için bir umut doğdu.

Bağ-Kur Prim Eşitlemesi

Ancak, bazı Bağ-Kur sigortalıları, prim eksikliği nedeniyle mağdur olmuşlardı. 2024 yılında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni bir düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur arasındaki prim eşitlemesi geliyor. Bu düzenleme sayesinde, prim eksikliği nedeniyle erken emeklilik hayali kurmuş olan milyonlarca kişi için umut doğuyor.

Kimler Erken Emeklilik Hakkını Elde Edecek?

SSK ve Bağ-Kur sigortalılarının prim eşitlemesi ile birlikte, Bağ-Kur sigortalılarının 9.000 günlük prim şartı SSK ile eşitlenerek 7.200 güne indirilecek. Ayrıca, 1.800 günlük prim indirimi de bu düzenleme ile birlikte devreye girecek. Bu nedenle, prim eksikliği nedeniyle erken emeklilik hayali kuran Bağ-Kur sigortalıları erken emeklilik hakkını elde etmiş olacak.

Bağ-Kur Prim İndirimi Ne Zaman?

Bağ-Kur prim indirimi için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işık, prim indirimi düzenlemesinin kısa süre içinde hayata geçeceğini duyurdu. Torba yasa düzenlemesi meclise geldikten sonra, prim indirimi de genel kurula sunulacak ve oylamadan geçmesi bekleniyor.

Erken Emeklilik

Yapılan düzenleme ile birlikte yaklaşık 1.6 milyon vatandaş erken emeklilik hakkını elde etmiş olacak. Bu düzenleme, küçük esnafları da kapsayacak ve kuaförlerden marangozlara kadar birçok esnaf bu fırsattan yararlanabilecek.

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