Ve erken emeklilik netleşti: O kişiler hemen SGK’ya başvursun!

Erken emeklilik hayali kuran milyonlarca Türkiye vatandaşı için 2024 yılında önemli bir gelişme yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Emeklilik Yaşı Tutarı'nı (EYT) kaçıranlar için bir umut doğdu.

Bağ-Kur Prim Eşitlemesi Ancak, bazı Bağ-Kur sigortalıları, prim eksikliği nedeniyle mağdur olmuşlardı. 2024 yılında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni bir düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur arasındaki prim eşitlemesi geliyor. Bu düzenleme sayesinde, prim eksikliği nedeniyle erken emeklilik hayali kurmuş olan milyonlarca kişi için umut doğuyor.