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EYT olmadı diye üzülmeyin! Emekliliği 2160 gün öne çeken formül duyuruldu! 1999-2000-2008 sonrası sigorta girişi yapanlara geldi

Günümüzde, sosyal güvenlik sistemimiz, hem erkekler hem de kadınlar için çeşitli emeklilik avantajları sunuyor. Erken emeklilik, birçok kişinin hayatında önemli bir konu olup, özellikle kadınlar için doğum borçlanması, bu süreci kolaylaştıran önemli bir mekanizma olarak öne çıkıyor.

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Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 14:36 Güncelleme 27 Ocak 2024, 14:37
EYT olmadı diye üzülmeyin! Emekliliği 2160 gün öne çeken formül duyuruldu! 1999-2000-2008 sonrası sigorta girişi yapanlara geldi 1

Doğum borçlanması, sigortalı kadınlara, çocuk sahibi oldukları zaman için prim kazanma şansı veriyor. Bu sistem sayesinde, anneler üç çocuğa kadar prim kazanabiliyor ve her çocuk için iki yıl prim kazanma hakkı, toplamda altı yıl gibi bir avantaj sağlıyor.

EYT olmadı diye üzülmeyin! Emekliliği 2160 gün öne çeken formül duyuruldu! 1999-2000-2008 sonrası sigorta girişi yapanlara geldi 2

Kimler Faydalanabilir?

Doğum borçlanmasından yararlanabilecek kadınlar arasında SSK'lılar, kendi işini yürüten Bağ-Kur'lular ve memur statüsündeki anneler bulunuyor. İsteğe bağlı sigorta ödeyen kişiler de bu haktan faydalanabiliyor. Burada önemli olan, borçlanılan doğumların, sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmiş olmasıdır.

EYT olmadı diye üzülmeyin! Emekliliği 2160 gün öne çeken formül duyuruldu! 1999-2000-2008 sonrası sigorta girişi yapanlara geldi 3

Prim Şartı ve Sigorta Öncesi Doğumlar

Doğum borçlanması için bir prim şartı aranmıyor; ancak, borçlanma yapabilmek için çocukların, sigortalı olunduktan sonra doğmuş olması gerekiyor. Sigorta öncesi doğumlar için borçlanma imkanı sunulmuyor. Ayrıca, çocuğun sağ olması gerekmektedir.

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