Emekliler, maaşlarındaki zamlı tutarları öğrenmek için e-Devlet platformu üzerinden "Emekli Aylık Bilgisi" bölümünü kullanabilirler. Bu bölüm, kök maaş ve ek ödemelerin hesaplanmasında kolaylık sağlayacak. Bu yeni düzenlemeler ve yapılan zamlar, emekliler tarafından büyük bir ilgi ve merakla takip ediliyor. Emekliler, maaşlarında meydana gelen bu artış ve iyileştirmeler sayesinde daha rahat bir yaşam sürdürebilecekler. Bu gelişmeler, emeklilik sisteminde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve milyonlarca emekli vatandaş için olumlu etkiler yaratması bekleniyor.

Bu yeni zam oranı, emekli maaşlarının kök tutarlarına uygulanacak. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri, kök maaş larına yapılacak bu zamdan faydalanacak. Bu sayede, emeklilerin maaşlarında gözle görülür bir artış sağlanacak.

Yapılan son açıklamalara göre, 6 aylık enflasyon zammı oranı yüzde 37,57'den yüzde 49,25'e yükseltildi. Bu artış, emekli maaşlarının önemli ölçüde artmasına yol açtı. Emekliler, bu oranın artırılmasıyla maaşlarında hissedilir bir iyileşme bekliyorlar.

Maaş Farklarının Ödenmesi

Yapılan bu düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, emekli maaşlarına yapılacak olan zamların farkları, kısa süre içinde emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Bu, emekliler için maddi bir rahatlama anlamına geliyor.

Maaş Ödeme Tarihleri

Yeni düzenleme sonrası, SSK emeklileri maaşlarını her ayın 17'si ile 25'i arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25'inden itibaren alacaklar. Bu süreçte, yapılan zamlar ve ek ödemeler maaşlara yansıtılacak.