10 ila 15 yıl prim ödeyene erken emeklilik rotası ortaya çıktı: SGK uzmanı yeni müjdeyi verdi!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşların emeklilik planlamasını daha şeffaf ve kolay hale getirmek amacıyla önemli adımlar atmaya devam ediyor. SGK'nın resmi internet sitesinde yer alan yeni emeklilik hesaplama tablosu, vatandaşların ne zaman emekli olabileceklerini belirlemelerine yardımcı oluyor. SGK tarafından emeklilik için yaş, hizmet süresi ve prim gün sayısı şeklinde belirlenen üç ana şart bulunuyor. Bu koşulları sağlayan vatandaşlar emeklilik haklarına sahip olabiliyor. Hesaplama tablosu bu şartları karşılayan bireylerin emeklilik süreçlerini daha iyi yönetmelerine olanak tanıyor.