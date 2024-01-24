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10 ila 15 yıl prim ödeyene erken emeklilik rotası ortaya çıktı: SGK uzmanı yeni müjdeyi verdi!

SGK 10 yıl (3600 gün) çalışan veya bu süreye denk borçlanma yapan sigortalılara erken emeklilik avantajları sunuyor. Bu şartları yerine getiren çalışanlar, daha kısa sürede emekli maaşı almaya başlayabiliyor. Özellikle, 9 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan vatandaşlar için kısmi emeklilik hakkı bulunuyor. Bu durumda, 25 yıl ve 4500 gün şartı aranıyor. SGK uzmanları merak edilen formülleri tek tek açıkladı.

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Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 09:36 Güncelleme 25 Ocak 2024, 09:36
10 ila 15 yıl prim ödeyene erken emeklilik rotası ortaya çıktı: SGK uzmanı yeni müjdeyi verdi!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşların emeklilik planlamasını daha şeffaf ve kolay hale getirmek amacıyla önemli adımlar atmaya devam ediyor. SGK'nın resmi internet sitesinde yer alan yeni emeklilik hesaplama tablosu, vatandaşların ne zaman emekli olabileceklerini belirlemelerine yardımcı oluyor. SGK tarafından emeklilik için yaş, hizmet süresi ve prim gün sayısı şeklinde belirlenen üç ana şart bulunuyor. Bu koşulları sağlayan vatandaşlar emeklilik haklarına sahip olabiliyor. Hesaplama tablosu bu şartları karşılayan bireylerin emeklilik süreçlerini daha iyi yönetmelerine olanak tanıyor.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI

Kadın çalışanlar sahip oldukları çocuk sayısına göre doğum borçlanması yaparak, 2160 güne kadar prim kazanabiliyor.

Bu süreç çocukların sağ olması ve doğumdan sonraki iki yıl içinde herhangi bir prim yatırılmamış olmasını gerektiriyor.

Askerlik borçlanması ise askerlikten önce sigortalı olarak çalışmış kişilerin emeklilik prim gün sayısını artırmasını sağlıyor. Bu özellikle emeklilik yaşını dolduran ancak prim günü eksik olan kişiler için faydalı olabiliyor.

YAŞTAN EMEKLİLİK KOŞULLARI

Yaştan emeklilik belirli bir prim günü, sigortalılık süresi ve yaşın doldurulmasıyla mümkün oluyor. 3600, 4500 ve 5400 prim günü ile emeklilik şansı sunan bu sistemde, kadın ve erkekler için farklı yaş şartları uygulanıyor.

Örneğin 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında şartları yerine getiren erkekler 56 yaşında, kadınlar ise 52 yaşında emekli olabiliyor. Bu tarihler ilerledikçe, emeklilik yaşı da artıyor.

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