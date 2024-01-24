Bağ-kur emeklilik hesaplama nasıl yapılır? Emeklilik yaşı hesap etme

4B emeklilik ve BAĞ-KUR hakkında merak ettiğiniz soruların yanıtlarını derledik. 4B sigorta kapsamındaki çalışanlar için emeklilik hesaplaması yapılırken, sigorta başlangıç tarihleri ve diğer faktörler göz önünde bulundurulur. BAĞ-KUR emeklilik hesaplaması yapmak için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alan hesaplama aracı kullanılmalıdır.
BAĞ-KUR Emeklilik Hesaplamasında Dikkate Alınan Faktörler
BAĞ-KUR emeklilik hesaplama şartları ve hesaplamada dikkate alınan özellikler şunlardır:
- En az 25 yıl süreyle BAĞ-KUR sigortası olmak gerekmektedir.
- Kişinin 9000 gün prim ödemesi bulunmalıdır.
- Prim gün ödemesi eksik olanlar emeklilik hakkı elde edemezler.
- Kadın çalışanlar, çocuk sayısına göre doğum borçlanması hakkından yararlanabilirler.
- Emeklilik hakkı kazanılabilmesi için prim borçları tamamlanmalıdır.
BAĞ-KUR Emeklilik Yaşı Nasıl Belirlenir?
BAĞ-KUR emeklilik yaşının belirlenmesinde dikkate alınan hususlar:
- Çalışanın BAĞ-KUR sigorta başlangıç tarihi önemlidir.
- 2008 sonrasında sigortası başlayanlar, 60 yaşını doldurduktan sonra emekli olabilirler.
- 2008 sonrası erkek çalışanlar 61 yaşını tamamlamadan emekli olamazlar.
- 2008 sonrası kadın çalışanlar için emeklilik yaşı 61'dir.
- Emeklilikte üst yaş sınırı genelde 65'tir.