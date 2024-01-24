Bağ-kur emeklilik hesaplama nasıl yapılır? Emeklilik yaşı hesap etme

4B emeklilik ve BAĞ-KUR hakkında merak ettiğiniz soruların yanıtlarını derledik. 4B sigorta kapsamındaki çalışanlar için emeklilik hesaplaması yapılırken, sigorta başlangıç tarihleri ve diğer faktörler göz önünde bulundurulur. BAĞ-KUR emeklilik hesaplaması yapmak için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alan hesaplama aracı kullanılmalıdır.