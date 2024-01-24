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Bağ-kur emeklilik hesaplama nasıl yapılır? Emeklilik yaşı hesap etme

4B emekliliği ve BAĞ-KUR, Türkiye'de birçok bağımsız çalışan ve esnaf için emeklilik planlamasının temel taşlarını oluşturur. Bu süreçte doğru bilgilere sahip olmak, emeklilik maaşınızın ve haklarınızın doğru bir şekilde hesaplanması açısından büyük önem taşır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'nun resmi internet sitesinde yer alan hesaplama araçlarını kullanarak, kişisel durumunuza göre emeklilik hesaplaması yapabilir ve geleceğinizi daha etkin bir şekilde planlayabilirsiniz.

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 12:55 Güncelleme 24 Ocak 2024, 12:55
Bağ-kur emeklilik hesaplama nasıl yapılır? Emeklilik yaşı hesap etme

4B emeklilik ve BAĞ-KUR hakkında merak ettiğiniz soruların yanıtlarını derledik. 4B sigorta kapsamındaki çalışanlar için emeklilik hesaplaması yapılırken, sigorta başlangıç tarihleri ve diğer faktörler göz önünde bulundurulur. BAĞ-KUR emeklilik hesaplaması yapmak için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alan hesaplama aracı kullanılmalıdır.

BAĞ-KUR Emeklilik Hesaplamasında Dikkate Alınan Faktörler

BAĞ-KUR emeklilik hesaplama şartları ve hesaplamada dikkate alınan özellikler şunlardır:

  • En az 25 yıl süreyle BAĞ-KUR sigortası olmak gerekmektedir.
  • Kişinin 9000 gün prim ödemesi bulunmalıdır.
  • Prim gün ödemesi eksik olanlar emeklilik hakkı elde edemezler.
  • Kadın çalışanlar, çocuk sayısına göre doğum borçlanması hakkından yararlanabilirler.
  • Emeklilik hakkı kazanılabilmesi için prim borçları tamamlanmalıdır.

BAĞ-KUR Emeklilik Yaşı Nasıl Belirlenir?

BAĞ-KUR emeklilik yaşının belirlenmesinde dikkate alınan hususlar:

  • Çalışanın BAĞ-KUR sigorta başlangıç tarihi önemlidir.
  • 2008 sonrasında sigortası başlayanlar, 60 yaşını doldurduktan sonra emekli olabilirler.
  • 2008 sonrası erkek çalışanlar 61 yaşını tamamlamadan emekli olamazlar.
  • 2008 sonrası kadın çalışanlar için emeklilik yaşı 61'dir.
  • Emeklilikte üst yaş sınırı genelde 65'tir.

4B Emeklilik Başvurusu ve Sorgulaması

BAĞ-KUR emeklilik başvurusu ve maaş sorgulama bilgileri:

  • Emeklilik başvurusu Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılmalıdır.
  • Başvuru sonrası e-devlet veya SGK internet sitesi üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

4B Emeklilik Maaşı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

4B emeklilik maaşı hesaplama detayları:

  • Emeklilik maaşı sigorta başlangıç tarihine göre belirlenir.
  • 2000 öncesi sigortası olanlar için prim ödemesinin %70'i maaş olarak alınır.
  • 2000-2008 arası sigorta başlangıcı olanlar için ağırlıklı ortalama kullanılır.
  • 2008 sonrası sigorta başlangıcı olanlarda büyüme hızı ve TÜFE de hesaba katılır.

4B Emeklilik Maaşı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

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