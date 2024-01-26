SGK malulen emekli eden yeni hastalıklar listesini duyurdu: Yaş şartı olmadan erken emeklilik geldi

4A statüsünde çalışmakta olan bireyler için iş gücü kaybı, hayatın beklenmeyen anlarında ortaya çıkabilir. Bu durum, bazen tek bir hastalık sonucunda gelişebilirken, bazen de birden fazla sağlık sorununun bir araya gelmesiyle meydana gelebilir. Çalışanların sağlık durumları işlerini yapma yeteneklerini olumsuz yönde etkilediğinde, emeklilik hakları gündeme gelir. Bu süreçte, sağlık kurulu raporları ve doktorların hazırladığı belgeler, çalışanın işten ayrılmasını ve emeklilik işlemlerini değerlendirmede kritik bir rol oynar.

Malulen emeklilik, bazı koşulların karşılanması halinde mümkün olabilir. Bu koşullar arasında, vatandaşın en az 10 yıl sigortalı olması ve en az 1800 gün prim ödemiş olması yer alır. Ayrıca, tam teşekküllü bir hastaneden alınacak iş görememezlik raporu ve en az %60 iş gücü kaybını kanıtlayan belgeler gereklidir.