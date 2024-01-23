Yeni emekli olanlar kaç TL alır? Bugün emekli olursam kaç para maaş alırım? SSK, Bağkur 4A-4B-4C emekli maaşı hesaplama ekranı!

Emekli maaşı hesaplama işlemleri için SGK 'nın resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet veya SGK Online uygulamalarını kullanabilirsiniz. Hesaplamada, sigortalının çalıştığı sigorta koluna, ödenmiş prim gün sayısına, sigortalılık süresine, yaşa, ödenen prim tutarına ve cinsiyete gibi faktörlere dikkat edilmektedir.

Ancak, bu kadar fazla değişkeni manuel olarak bir araya getirerek hesaplama yapmak doğru sonuçlar vermeyebilir. Bu nedenle emekli maaşı hesaplama robotlarından yararlanmak daha sağlıklı bir tercih olabilir.