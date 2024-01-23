SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler SGK Haberleri

Yeni emekli olanlar kaç TL alır? Bugün emekli olursam kaç para maaş alırım? SSK, Bağkur 4A-4B-4C emekli maaşı hesaplama ekranı!

Emeklilik dönemi yaklaşan birçok çalışan, "2024 yılında emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusunu merak ediyor. Bu önemli sorunun yanıtını öğrenmek artık oldukça kolay. E-Devlet üzerinden emekli aylığı sorgulaması yapmak da oldukça basit ve kullanışlıdır. Farklı sigorta kollarına bağlı olarak yapılan ödeme hesaplamalarını ayrı ayrı sorgulayabilirsiniz. Emeklilik hakkınızı elde ettiğinizde, aktif çalışma hayatınıza son vererek emekli maaşınızı almaya başlayabilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 12:44 Güncelleme 05 Haziran 2024, 12:44
Yeni emekli olanlar kaç TL alır? Bugün emekli olursam kaç para maaş alırım? SSK, Bağkur 4A-4B-4C emekli maaşı hesaplama ekranı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşı hesaplamalarını kolayca yapabilmeniz için resmi platformu üzerinden bir hizmet sunuyor. Birçok kişinin merak ettiği emekli maaşının ne kadar olacağı sorusunun yanıtını, internet üzerinden yapacağınız hızlı ve doğru hesaplamalarla bulabilirsiniz. Türkiye'deki üç farklı sigorta sistemi için ayrı ayrı hesaplamaları dakikalar içinde yapmak mümkün. Peki bugün emekli olursam kaç para maaş alırım? Yeni emekli olanlar kaç TL alır? SSK, Bağkur 4A-4B-4C emekli maaşı hesaplama ekranı!

Emekli maaşı hesaplama işlemleri için SGK'nın resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet veya SGK Online uygulamalarını kullanabilirsiniz. Hesaplamada, sigortalının çalıştığı sigorta koluna, ödenmiş prim gün sayısına, sigortalılık süresine, yaşa, ödenen prim tutarına ve cinsiyete gibi faktörlere dikkat edilmektedir.

Ancak, bu kadar fazla değişkeni manuel olarak bir araya getirerek hesaplama yapmak doğru sonuçlar vermeyebilir. Bu nedenle emekli maaşı hesaplama robotlarından yararlanmak daha sağlıklı bir tercih olabilir.

Emekli maaşı hesaplamaları oldukça detaylı ve kişiye özgüdür. Kişisel bilgilerinizi dikkatli bir şekilde girdikten sonra, SGK'nın resmi platformları aracılığıyla emekli maaşınızı öğrenebilirsiniz.

E-Devlet Üzerinden Emeklilik Hesaplama Nasıl Yapılır?

E-Devlet platformu, emeklilik hesaplama işlemlerini kolayca gerçekleştirebileceğiniz bir araç sunar. Normal şartlarda ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  1. E-Devlet resmi web sitesine erişim sağlayın.
  2. E-Devlet şifreniz ve T.C. kimlik numaranızla sisteme giriş yapın.
  3. "Hizmetler" veya "Sosyal Güvenlik" başlığı altında bulunan "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?" seçeneğine tıklayın.
  4. Açılan sayfada "Sigorta Kolu" ve "Hizmete Başlama Tarihi" seçeneklerini belirleyin.
  5. "Sorgula" butonuna tıklayarak işleminizi başlatın.
Emekli olursam kaç para maaş alırım? SSK, Bağkur 4A-4B-4C emekli maaşı hesaplama ekranı! 3 adımda emekli maaşı hesaplama...Emekli olursam kaç para maaş alırım? SSK, Bağkur 4A-4B-4C emekli maaşı hesaplama ekranı! 3 adımda emekli maaşı hesaplama...

Bu adımları takip ederek, emeklilik tarihinizi ve emekli olacağınız şartları öğrenebilirsiniz. Bu bilgi, emeklilik planlarınızı daha iyi şekillendirmenize yardımcı olabilir.

E-Devlet Emekli Maaşı Sorgulama İşlemi

E-Devlet üzerinden emekli aylığı sorgulaması yapmak da oldukça basit ve kullanışlıdır. Farklı sigorta kollarına bağlı olarak yapılan ödeme hesaplamalarını ayrı ayrı sorgulayabilirsiniz. Emeklilik hakkınızı elde ettiğinizde, aktif çalışma hayatınıza son vererek emekli maaşınızı almaya başlayabilirsiniz.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener’i kabul edecek! Külliye’de ’sürpriz’ zirve
PKK elebaşı Helin Ümit Türkiye sürekli SİHA’larla vuruyor deyip Esad’a sığındı! Kandil - Şam hattında ’teröristan’ diyaloğu
Koza Altın İşletmeleri
Çalışan anneye 12 ay boyunca 325 Euro destek! Ödemeler ne zaman başlayacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı:
Daltonların tetikçi pazarı! Kanlı yöntem deşifre oldu: Böyle kiralıyorlar
FETÖ bilmecesi! Alçak terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, başka yere mi götürüldü? Dışişleri Komisyonu’nda kayıt dışı bilgi
Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte transfer çalımı! Psikolojik üstünlük kurulacak
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Türkiye’ye geliyor! Hedef ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak
Kayseri’de düşen eğitim uçağında şehit olan pilotlar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen’e veda
Soykırımcının mühimmatı ABD’den! İsrail Gazze’de Biden’ın silahlarıyla katliam yaptı
PYD/YPG’den Suriye’nin kuzeyinde sinsi oyun! Irak’tan Türkiye’ye iş birliği mesajı geldi! Ateş çemberinde ABD faktörü
Hizbullah’tan topyekün savaş ilanı! Tel Aviv yangın yeri: Lübnan sınırından saldırılar devam ediyor
Kavrulmaya devam: +8 +12! Sebebi izobarik sırt... Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden hava durumu raporu: Sıcaklıklar ne kadar sürecek?
Merkez Bankası duyurdu: FAST sisteminde yeni dönem | 2. el araç alım-satım işlemleri için güvence...
Başkan Erdoğan ’şampiyon’ ile bir araya geliyor! Külliye’de ’Galatasaray’ kabulü
SON DAKİKA