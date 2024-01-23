Borcu yoktur yazısı: SGK-SSK borcu yoktur yazısı e-devlet üzerinden nasıl alınır?

Çeşitli işlemler için gerekli olan belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlamak büyük önem taşır. Bu belgelerden biri de, özellikle bazı resmi işlemlerde talep edilen SGK borcu yoktur yazısıdır. İstenilen belgeleri sunmadığınız takdirde işlemlerinizin tamamlanması mümkün olmayabilir. Bu durumda e-Devlet sistemi, gerekli belgeleri hızlı ve kolay bir şekilde temin etmenizde size yardımcı olabilir. Peki SGK-SSK borcu yoktur yazısı e-devlet üzerinden nasıl alınır?