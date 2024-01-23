Yurtdışı borçlanması nasıl hesaplanır? Yurtdışından emekli nasıl olunur? SGK-SSK yurtdışı borçlanması başvurusu!

Yurtdışı borçlanması, Türkiye'de emeklilik hakkını elde etmek isteyen vatandaşlarımız için önemli bir fırsattır. Ancak bu süreçte başvuru şartlarına dikkat edilmesi ve ödemelerin düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Emeklilik planlarınızı yaparken yurtdışı borçlanmasının sağladığı avantajları değerlendirmeniz faydalı olacaktır.

Yurtdışı borçlanması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için yurtdışında geçirdikleri süreleri sosyal güvenlik primleri ile belgelendirmeleri amacıyla sunulan bir fırsattır. Bu borçlanma ile yurtdışında geçirilen süreler, isteğe bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen primlerle Türkiye'deki emeklilik haklarına dönüştürülebilmektedir. Ancak bu süreçte, yurtdışında geçirilen sürelerin Türkiye ile anlaşması olan ve uzun vadeli sigorta kolu statüsünde yer alan ülkelerde geçirilmiş olması gerekmektedir.