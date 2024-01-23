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Yurtdışı borçlanması nasıl hesaplanır? Yurtdışından emekli nasıl olunur? SGK-SSK yurtdışı borçlanması başvurusu!

Türkiye'de yaşayan vatandaşlar için sunulan yurtdışı borçlanması imkanı, yurtdışında geçirilen sürelerin emeklilik haklarına dönüştürülmesinde büyük bir fırsat sunmaktadır. Asgari ücretteki artışla birlikte günlük prim ödemelerinde değişiklikler meydana gelmiş, bu durum yurtdışı borçlanması hesaplamalarını da etkilemiştir. Yurtdışı borçlanması, Türkiye vatandaşlarının yurtdışında geçirdikleri sürelerin, Türkiye'deki emeklilik sistemine dahil edilmesi sürecidir. Bu imkan, yurtdışında çalışan veya yaşayan vatandaşların, Türkiye'de emeklilik hakkı kazanabilmeleri için önemli bir yol sunar. Peki yurtdışı borçlanması nasıl hesaplanır? Yurtdışından emekli nasıl olunur? SGK-SSK yurtdışı borçlanması başvurusu!

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 15:06 Güncelleme 23 Ocak 2024, 15:06
Yurtdışı borçlanması nasıl hesaplanır? Yurtdışından emekli nasıl olunur? SGK-SSK yurtdışı borçlanması başvurusu!

Yurtdışı borçlanması, Türkiye'de emeklilik hakkını elde etmek isteyen vatandaşlarımız için önemli bir fırsattır. Ancak bu süreçte başvuru şartlarına dikkat edilmesi ve ödemelerin düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Emeklilik planlarınızı yaparken yurtdışı borçlanmasının sağladığı avantajları değerlendirmeniz faydalı olacaktır.

Yurtdışı borçlanması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için yurtdışında geçirdikleri süreleri sosyal güvenlik primleri ile belgelendirmeleri amacıyla sunulan bir fırsattır. Bu borçlanma ile yurtdışında geçirilen süreler, isteğe bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen primlerle Türkiye'deki emeklilik haklarına dönüştürülebilmektedir. Ancak bu süreçte, yurtdışında geçirilen sürelerin Türkiye ile anlaşması olan ve uzun vadeli sigorta kolu statüsünde yer alan ülkelerde geçirilmiş olması gerekmektedir.

Yurtdışı Borçlanması Nasıl Hesaplanır?

Yurtdışı borçlanma primleri, alt ve üst prime esas günlük kazanç yöntemi ile hesaplanmaktadır. Borçlanma talep eden bireyler, kendi belirledikleri günlük kazancın %32'si üzerinden günlük prim ödemesi yapabilirler. Bu primler ise alt ve üst sınırlar içerisinde kalacak şekilde hesaplanır ve brüt asgari ücrete göre belirlenir.

Yurtdışı Borçlanması İçin Başvuru Şartları

Yurtdışı borçlanması için şu şartlar gerekmektedir:

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  2. SGK ile anlaşmalı olan ülkelerde ikamet etmek veya çalışmak.
  3. SGK tarafından istenen belgelerle başvuru yapmak.

Yurtdışı Borçlanmasında Hangi Süreler Borçlandırılır?

Yurtdışında geçirilen sigortalılık süreleri, işsizlik süreleri ve ev kadını olarak geçen süreler yurtdışı borçlanması kapsamında değerlendirilir. Ancak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları kapsamındaki süreler ile çakışan yurtdışı süreleri, ikili sosyal güvenlik sözleşmelerine göre kısmi aylık bağlanmış olanların yurtdışında geçen sigortalılık süreleri ve sonrasındaki işsizlik süreleri ile ev kadını olarak geçen süreler borçlandırılmaz.

Yurtdışı Borçlanması İçin Önemli Bilgiler

  • Yurtdışı borçlanma primleri peşin olarak ödenir ve taksitlendirme yapılmaz.
  • Ödenmesi gereken primler, SGK tarafından tebliğ edilen tarihi takiben en geç 3 ay içinde ödenmelidir.
  • Ödenmeyen primler sonucunda başvuru işlemi iptal edilir ve yeni başvuru yapılması gerekir.
  • Primlerin geri ödemesi mümkün değildir, bu nedenle ödeme yapmadan önce dikkatli bir değerlendirme yapılmalıdır.

Yurtdışı Borçlanmasının Emekli Maaşına Etkisi

Yurtdışı borçlanmasıyla alınabilecek emekli aylığı borçlanma dönemine ve ödenen primlere göre değişir. Ancak genel olarak 7.500 TL ile 9.000 TL arasında emekli aylığı alınabilir. Bu miktarlar, yurtdışında geçirilen sürenin detaylarına göre değişebilir.

Yurtdışı Borçlanması Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Yurtdışı borçlanması primlerinin hesaplaması, belirlenen alt ve üst prime esas günlük kazanç yöntemiyle yapılır. Borçlanma hakkını kullanmak isteyen sigortalılar, kendi belirledikleri günlük kazancın %32'si kadar günlük prim ödemesi yapabilirler. Ancak bu ödeme alt ve üst sınırlar içinde olmalıdır. Yurtdışı borçlanma prim taban ve tavanları, brüt asgari ücrete göre hesaplanır.

Yurtdışı borçlanmasında kullanılan alt ve üst sınırlar brüt asgari ücretle belirlenir. Asgari ücret zammına göre bu sınırlar güncellenir ve hesaplamalar bu sınırlar üzerinden yapılır. Bu sayede sigortalılar, yurtdışı borçlanması yaparken ödeyecekleri prim miktarını belirlerken güncel asgari ücret rakamlarını dikkate alırlar.

Yurtdışı borçlanması hesaplamaları karmaşık gibi görünebilir ancak belirli formüller ve güncel asgari ücret bilgileri kullanılarak kolayca hesaplanabilir. Sigortalılar, yurtdışı borçlanmasıyla ilgili SGK'nın resmi internet sitesinden veya ilgili birimlerden detaylı bilgi alabilirler ve hesaplamaları yapabilirler. Bu şekilde yurtdışı borçlanmasının emeklilik hakkına etkisini daha iyi anlayabilir ve geleceğe yönelik doğru adımlar atabilirler.

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