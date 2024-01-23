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Kendi isteğiyle işten ayrılan tazminat alabilir mi? İş yerinden nasıl ve hangi durumlarda tazminat alınır?

İşçi tarafından iş akdinin haklı bir neden olmaksızın ani bir şekilde feshedilmesi durumunda, işverenin karşılaştığı ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü, iş hukukunun önemli konularından biridir. Türkiye İş Kanunu'nun 17. maddesi uyarınca, işçinin işten ayrılırken işverene belirli bir ihbar süresini bildirmesi gerekmektedir. Bu sürenin ihlali halinde, işçi işverene ihbar tazminatı ödemekle yükümlü hale gelir. İş akdi feshi, işçi veya işveren tarafından iş sözleşmesinin sonlandırılması işlemidir. İşçinin işten ayrılma kararı alması durumunda, İş Kanunu'na göre belirli bir ihbar süresini işverene bildirmesi gerekmektedir. Peki kendi isteğiyle işten ayrılan tazminat alabilir mi? İş yerinden nasıl ve hangi durumlarda tazminat alınır?

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 14:56 Güncelleme 23 Ocak 2024, 14:56
Kendi isteğiyle işten ayrılan tazminat alabilir mi? İş yerinden nasıl ve hangi durumlarda tazminat alınır?

İş akdi, işçi tarafından haklı bir neden olmaksızın ani olarak feshedilirse, işveren ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğünü yerine getirilmemiş olur. İş Kanunu'nun 17. maddesine göre, işçi işten ayrılırken işverene ihbar süresini bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu süreyi yerine getirmemesi durumunda, işçi işveren tarafından ihbar tazminatına hak kazanır.

1. Askerlik Hizmeti: Erkek işçilerin askerlik hizmetini gerçekleştirmek için iş yerinden ayrılmaları durumunda tazminat alma hakları bulunmaktadır.

2. Evlilik Nedeniyle Ayrılma: Kadın işçiler, evlendikten sonra 1 yıl içerisinde kendi rızalarıyla iş yerinden ayrılırlarsa tazminat talep edebilirler.

3. Psikolojik Baskı ve Mobbing: İşçiye karşı psikolojik baskı veya mobbing uygulanması durumunda, işçi işten ayrılırsa tazminat alma hakkı vardır.

4. Zorlayıcı Sebepler: İşçinin zorlayıcı sebeplerle işten ayrılması durumunda da tazminat talep edilebilir.

Kendi İsteğiyle Ayrılan İşçi Tazminat Alabilir Mi?

Kendi isteğiyle ayrılan işçiler, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24. Maddesi'ne göre belirli şartlar sağlandığında tazminat alma hakkına sahiptirler. Bu şartlar şunlardır:

  • İşçinin aynı iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olması,
  • Belirli bir prim gün sayısını doldurmuş olması.

Bu şartlar sağlandığında, işçi kendi isteğiyle işten ayrıldığında tazminat talep edebilir.

İşçilerin işten ayrılma durumları ve işçi tazminatı hakkında bilmeleri gereken önemli noktalar vardır. İş Kanunu'nun belirlediği şartlar doğrultusunda işçiler, hakları olan tazminatı alabilmektedirler. İşçilerin haklarını korumak ve adil bir şekilde tazminat almalarını sağlamak için bu süreçte doğru adımları atmaları büyük önem taşımaktadır.

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