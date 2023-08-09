Vatandaşlar şaşkına döndü! SGK aksiyona başladı! Emekli maaşları kesiliyor, paralar geri isteniyor! Yandı gülüm keten helva

Türkiye'de emeklilik sistemi hala tartışılmakta olan bir konu olsa da SGK, mevcut kanunlar ve mevzuat doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Son dönemde "Emeklilikte Yaşa Takılanlar" (EYT) olarak bilinen vatandaşların sisteme dahil olmasıyla birlikte emekli sayısı 13,9 milyondan 15,9 milyona yükseldi.
Denetimlere Takılanlar Kimlerdir?
SGK bünyesinde, farklı sigorta kolları birleştirilmiş olsa da, emeklilik koşulları ayrı ayrı uygulanmaktadır. Bu bağlamda, Bağkur sigortalıları, geçmişte erken emeklilik için bazı farklı yöntemler denemişlerdir. Bağkur'lu vatandaşlar, 9000 prim günüyle emekli olabilmekteyken, SSK'lılar daha az prim günüyle emekli olabilmektedirler.
Bu durumda olan Bağkur sigortalıları, prim günü farkını kapatmak için, kendilerini başka bir iş yerinde çalışıyormuş gibi göstererek SSK'lı olarak emekli olmaya çalışmışlardır. Bu şekilde emekli olan vatandaşlar, aslında emeklilik koşullarını karşılamamışlardır ve SGK bu konuda denetimlerini sıklaştırmıştır.