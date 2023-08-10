PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr SGK Haberleri

1999 öncesi 2000 sonrası işe girenler yaşadı! SGK uzmanı müjdeyi verdi! 50, 51, 52 yaşınız dolduğu an...

Erken emeklilik için gereken prim günü, çalışanın sigortalılık süresi boyunca ödediği primlerin toplamını ifade ediyor. Ancak bu süre bazı durumlarda çeşitli faktörler nedeniyle azalabiliyor. Örneğin doğum borçlanması veya askerlik borçlanması gibi durumlar prim günü sayısını düşürebiliyor ve çalışanların daha erken emekli olmasına yardımcı olabiliyor. Bu nedenle her bir çalışanın emeklilik hakkını kazanma süreci, kendi sigorta kolu ve meslek dalına göre şekilleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 08:48 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 08:48
1999 öncesi 2000 sonrası işe girenler yaşadı! SGK uzmanı müjdeyi verdi! 50, 51, 52 yaşınız dolduğu an...

Ülkemizde emeklilik süreci Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı olmak üzere üç farklı sigorta kolu üzerinden yürütülüyor. Her bir sigorta kolu çalışanların erken emeklilik hakkını kazanmaları için gerekli olan şartları belirliyor ve bu şartlar meslek gruplarına, sigortalılık sürelerine ve doğum tarihlerine göre değişiklik gösteriyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na bağlı olarak çalışanlar için gereken sigortalılık süresi ve prim günü sayısı belirlenirken bazı meslek gruplarında veya özel durumlarda bu süreler daha düşük olabiliyor.

KADIN ÇALIŞANLARA AVANTAJ SAĞLAYAN DOĞUM BORÇLANMASI

Kadın çalışanlar doğum borçlanmasıyla erken emeklilik imkanına sahip. Özellikle 1 çocuk için 2 yıllık prim kazanma hakkı sayesinde 3 çocukla birlikte toplamda 6 yıl gibi önemli bir avantaj elde ediliyor.

Bu durum emeklilik sürecini tarih açısından öne çekiyor ve daha erken bir dönemde emeklilik maaşı almaya başlama fırsatı sunuyor.

ASKERLİK BORÇLANMASI İLE TARİHİ ÖNE ÇEKMEK

Askerlik hizmeti sigorta başlangıç tarihinden önce yapıldığında sigorta başlangıç tarihi öne çekilir.

Örneğin emekliliğe kısa bir süre kala olan bir erkek sigortalı, bu süreyi borçlanarak emekli olabilir.

Staj dönemlerinde ödenmeyen sigorta primleri emeklilik sürecini etkilemezken doğum borçlanmasında farklı bir durum söz konusu.

Doğum borçlanması eğitim dönemi içinde yer aldığı için sigorta başlangıcı olarak kabul ediliyor ve emeklilik hesaplamalarında dikkate alınıyor.


SON DAKİKA