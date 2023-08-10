1999 öncesi 2000 sonrası işe girenler yaşadı! SGK uzmanı müjdeyi verdi! 50, 51, 52 yaşınız dolduğu an...

Ülkemizde emeklilik süreci Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı olmak üzere üç farklı sigorta kolu üzerinden yürütülüyor. Her bir sigorta kolu çalışanların erken emeklilik hakkını kazanmaları için gerekli olan şartları belirliyor ve bu şartlar meslek gruplarına, sigortalılık sürelerine ve doğum tarihlerine göre değişiklik gösteriyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na bağlı olarak çalışanlar için gereken sigortalılık süresi ve prim günü sayısı belirlenirken bazı meslek gruplarında veya özel durumlarda bu süreler daha düşük olabiliyor.