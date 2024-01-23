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1995 2001 2008 girişle SGK gün prim yaştan emekli olma tablosu! 4500-5500 primle matematiksel hesap şablonu

Erken emeklilik, pek çok kişinin hayalini süsleyen bir olasılık. Bu süreçte en önemli faktörlerden biri ise sigorta başlangıç tarihi. Sigorta başlangıcı bireylerin çalışma hayatına başladığı ve sosyal güvenlik primi ödemeye başladığı ilk günü ifade ediyor. Bu tarih emeklilik koşullarının belirlenmesinde kritik bir role sahip. Günümüzde belirli şartları karşılayan bireyler için standart emeklilik koşullarından daha esnek seçenekler sunuluyor.

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 13:21 Güncelleme 23 Ocak 2024, 13:21
1995 2001 2008 girişle SGK gün prim yaştan emekli olma tablosu! 4500-5500 primle matematiksel hesap şablonu

Günümüzde pek çok kişi için erken emeklilik uzun vadeli planların merkezinde yer alıyor. Bu noktada sigorta başlangıç tarihi, emeklilik koşullarının belirlenmesinde kritik bir faktör olarak öne çıkıyor. Sosyal güvenlik primi ödemeye başlandığı ilk günü temsil eden sigorta başlangıcı, erken emeklilik hakkını elde etmek için belirleyici bir unsur.

10 YIL SİGORTALILIKLA EMEKLİLİK İMKANI

SGK prim günü yetersiz olan ancak yaş itibarıyla prim tamamlama şansı bulunmayan kişilere "yaştan emeklilik" hakkı tanıyor. İlk sigortalılık tarihine bağlı olarak değişen bu şartlarla, 3600 gün prim ödeyen kişiler, belirli yaş sınırları dahilinde emeklilik hakkına sahip olabiliyor.

YAŞTAN EMEKLİLİK FIRSATLARI

Yaştan emeklilik normal emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısını dolduramamış kişilere tanınan bir haktır. Bu yöntem, yaş nedeniyle prim gün sayısını tamamlama şansı olmayan kişilere uygulanır.

İLK SİGORTALILIK TARİHİ NASIL BELİRLEYİCİ OLUYOR?

Yaştan emeklilik şartları ilk sigortalı olunan tarihe göre değişiklik gösteriyor. Örneğin, 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olan kadınlar ve 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı olan kadınlar, 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilir.

Benzer şekilde 9 Eylül 1976'dan önce sigortalı olan erkekler ve 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı olan erkekler, 55 yaşında ve 3600 gün primle emekli olabilir.

DİĞER KİŞİLER İÇİN ŞARTLAR NE YÖNDE DEĞİŞİYOR?

1 Ocak 1990 tarihinde sigortalı olan bir erkek çalışan, 3600 gün primini 1 Ocak 2018'de tamamladıysa, 15 yıl sigortalılık süresi ve 60 yaşını doldurma şartıyla yaştan emekli olabilir.

9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk kez sigortalı olanlar için ise 3600 gün prim yeterli olmayabilir. Bu kişiler için 4500 gün prim (12 buçuk yıl çalışma), 25 yıl sigortalılık ve kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurma şartı bulunuyor.

Bu nedenle yaştan emeklilik şartları kişinin sigorta başlangıç tarihi ve çalışma geçmişine göre farklılık gösteriyor. Erken emeklilik hakkını elde etmek isteyenlerin, kişisel durumlarına uygun şartları dikkatle incelemesi gerekiyor.

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