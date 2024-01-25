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SSK Bağ-Kur emeklisinin ilave zam ile yeni maaş listesi duyuruldu: Emekliye müjde gece saat 22-23 sularında verildi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emekli vatandaşı yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayı itibarıyla yapılacak olan zam oranının yüzde 49,25'e yükseltildiğini duyurdu. Bu karar, işçi, esnaf, çiftçi emeklilerinin yanı sıra memur emeklilerini de kapsıyor ve emekliler için önemli bir gelir artışı anlamına geliyor.

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Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 09:30 Güncelleme 25 Ocak 2024, 09:30
SSK Bağ-Kur emeklisinin ilave zam ile yeni maaş listesi duyuruldu: Emekliye müjde gece saat 22-23 sularında verildi!

Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek haber dün gece saat 22-23 sularında geldi. Daha önce açıklanan yüzde 37.57 oranındaki enflasyon zammına ek olarak, 5 puanlık refah payı Meclis'te yapılan son düzenlemeyle 11.68 puanına çıkarıldı. Bu artışla birlikte, en düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükseltilmişti. Böylece en düşük emekli maaşı 11.193,75 TL oldu.

ARALIK MAAŞI: 7.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.317,75
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.193,75
Ek zam farkı: 876,00

ARALIK MAAŞI: 7.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.455,32
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.343,00
Ek zam farkı: 887,68

ARALIK MAAŞI: 7.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.592,89
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.492,25
Ek zam farkı: 899,36

ARALIK MAAŞI: 7.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.730,46
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.641,50
Ek zam farkı: 911,04

ARALIK MAAŞI: 7.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.868,03
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.790,75
Ek zam farkı: 922,72

ARALIK MAAŞI: 8.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.005,60
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.940,00
Ek zam farkı: 934,40

ARALIK MAAŞI: 8.100,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.143,17
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.089,25
Ek zam farkı: 946,08

ARALIK MAAŞI: 8.200,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.280,74
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.238,50
Ek zam farkı: 957,76

ARALIK MAAŞI: 8.300,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.418,31
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.387,75
Ek zam farkı: 969,44

ARALIK MAAŞI: 8.400,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.555,88
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.537,00
Ek zam farkı: 981,12

ARALIK MAAŞI: 8.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.693,45
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.686,25
Ek zam farkı: 992,80

ARALIK MAAŞI: 8.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.831,02
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.835,50
Ek zam farkı: 1.004,48

ARALIK MAAŞI: 8.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.968,59
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.984,75
Ek zam farkı: 1.016,16

ARALIK MAAŞI: 8.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.106,16
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.134,00
Ek zam farkı: 1.027,84

ARALIK MAAŞI: 8.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.243,73
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.283,25
Ek zam farkı: 1.039,52

ARALIK MAAŞI: 9.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.381,30
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.432,50
Ek zam farkı: 1.051,20

ARALIK MAAŞI: 9.100,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.518,87
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.581,75
Ek zam farkı: 1.062,88

ARALIK MAAŞI: 9.200,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.656,44
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.731,00
Ek zam farkı: 1.074,56

ARALIK MAAŞI: 9.300,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.794,01
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.880,25
Ek zam farkı: 1.086,24

ARALIK MAAŞI: 9.400,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.931,58
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.029,50
Ek zam farkı: 1.097,92

ARALIK MAAŞI: 9.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.069,15
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.178,75
Ek zam farkı: 1.109,60

ARALIK MAAŞI: 9.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.206,72
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.328,00
Ek zam farkı: 1.121,28

ARALIK MAAŞI: 9.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.344,29
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.477,25
Ek zam farkı: 1.132,96

ARALIK MAAŞI: 9.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.481,86
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.626,50
Ek zam farkı: 1.144,64

ARALIK MAAŞI: 9.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.619,43
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.775,75
Ek zam farkı: 1.156,32

ARALIK MAAŞI: 10.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.757,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.925,00
Ek zam farkı: 1.168,00

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