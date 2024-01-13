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Milyonlarca 4A SGK ve 4B Bağkur'lu emekliye az evvel flaş olarak açıklandı: 17-18-19-25-26 Ocak tarihlerine dikkat edin

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri artık daha düzenli ve planlı bir şekilde yapılacak. Bu yeni düzen, emeklilerin tahsis numaralarının son rakamlarına göre organize edilen bir takvim çerçevesinde gerçekleştirilecek. Bu sistemle birlikte, emeklilerin maaş ödemeleri daha hızlı ve düzenli bir şekilde yapılarak, maaş alımı sırasında yaşanabilecek olası sıkıntılar minimize edilecek.

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Giriş Tarihi 13 Ocak 2024, 10:11 Güncelleme 13 Ocak 2024, 11:07
Milyonlarca 4A SGK ve 4B Bağkur’lu emekliye az evvel flaş olarak açıklandı: 17-18-19-25-26 Ocak tarihlerine dikkat edin

Ocak 2024 itibarıyla, emekli ve memurların maaşlarına yapılacak olan zam miktarları ve ödeme tarihleri netleşiyor. Bu dönemde, hem Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) hem de Bağ-Kur emeklileri için maaş ödemeleri, tahsis numaralarının son rakamlarına göre planlanmış durumda. Bu düzenleme, maaş ödemelerinin daha düzenli ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamakta ve emeklilerin maaşlarını belirlenen tarihlerde alabilmelerini kolaylaştırıyor. Ocak 2024'te emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zam oranları, ekonomik göstergeler ve enflasyon oranlarına bağlı olarak belirlenmiş durumda. Bu zam oranlarının, emeklilerin ve memurların mali yükünü hafifletmesi ve yaşam standartlarını iyileştirmesi beklenmektedir.

Zam Beklentisi ve Enflasyon Oranları

  • 2023 Yılı Enflasyonu: 2023 yılı, %64,77 enflasyon oranı ile tamamlandı.
  • Son 6 Aylık Enflasyon: Son 6 aylık enflasyon oranı %37,57 olarak gerçekleşti.
  • Zam Oranı: Memur ve emeklilere yapılacak zam oranının %37,57 olması bekleniyor.
  • En Düşük Emekli Maaşı Tahmini: 7.500 TL olan en düşük emekli maaşı, zammın ardından 10.316 TL olabilir.

4A SSK Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri

SSK emeklilerinin Ocak 2024'teki maaş ödeme tarihleri, tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmiş durumda:

  • Son rakamı 9 olanlar: 17 Ocak
  • Son rakamı 7 olanlar: 18 Ocak
  • Son rakamı 5 olanlar: 19 Ocak
  • Son rakamı 3 olanlar: 20 Ocak
  • Son rakamı 1 olanlar: 21 Ocak
  • Son rakamı 8 olanlar: 22 Ocak
  • Son rakamı 6 olanlar: 23 Ocak
  • Son rakamı 4 olanlar: 24 Ocak
  • Son rakamı 2 olanlar: 25 Ocak
  • Son rakamı 0 olanlar: 26 Ocak

4B BAĞ-KUR Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri

BAĞ-KUR emeklilerinin Ocak 2024'teki maaş ödeme tarihleri şöyle:

  • Son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: 25 Ocak
  • Son rakamı 3 ve 1 olanlar: 26 Ocak
  • Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: 27 Ocak
  • Son rakamı 2 ve 0 olanlar: 28 Ocak

Ek Zam ve Yasal Düzenlemeler

Emekli maaşlarına ek zam yapılması durumunda, bu konuda yasal bir düzenleme gerekecek. AK Parti tarafından hazırlanan torba yasa içine eklenmesi beklenen düzenleme, zamlı maaş ödeme tarihlerine yetiştirilemese bile, emeklilere ek ödeme olarak maaş farkı ödenmesi planlanıyor. Yani, emekliler Ocak ayı için zamlarını fark ödemesi olarak alacaklar.

Tahsis numarası, Türkiye'de emekli maaşı alan kişiler için kullanılan, emeklilik ödemelerinin takibi ve yönetimi amacıyla verilen özel bir numaradır. Genellikle emeklilikle ilişkili işlemlerde kullanılan bu numara, emeklilik hesaplarını, ödemelerini ve diğer resmi işlemleri takip etmek için gereklidir. Her emekli vatandaşa, emeklilik başvurusu sırasında veya emekli olduktan sonra bir tahsis numarası atanır.

Tahsis numarası, emekli maaşının ödenmesi, maaş sorgulama işlemleri ve diğer emeklilikle ilgili işlemler için kullanılır. Ayrıca, bu numara emekli maaşının hangi tarihlerde ödeneceğinin belirlenmesinde de önemli bir rol oynar. Örneğin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen ödeme takviminde, tahsis numarasının son rakamına göre emekli maaşlarının ödeme günleri belirlenir. Bu sayede, emeklilik işlemleri daha düzenli ve kolay bir şekilde yürütülür.

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