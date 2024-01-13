Milyonlarca 4A SGK ve 4B Bağkur’lu emekliye az evvel flaş olarak açıklandı: 17-18-19-25-26 Ocak tarihlerine dikkat edin

Ocak 2024 itibarıyla, emekli ve memurların maaşlarına yapılacak olan zam miktarları ve ödeme tarihleri netleşiyor. Bu dönemde, hem Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) hem de Bağ-Kur emeklileri için maaş ödemeleri, tahsis numaralarının son rakamlarına göre planlanmış durumda. Bu düzenleme, maaş ödemelerinin daha düzenli ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamakta ve emeklilerin maaşlarını belirlenen tarihlerde alabilmelerini kolaylaştırıyor. Ocak 2024'te emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zam oranları, ekonomik göstergeler ve enflasyon oranlarına bağlı olarak belirlenmiş durumda. Bu zam oranlarının, emeklilerin ve memurların mali yükünü hafifletmesi ve yaşam standartlarını iyileştirmesi beklenmektedir.