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Sigorta başlangıcına göre yaş hesaplama tablosu: 10-15 seneyle 2000-2008 sigorta girişi 1800 3600 gün primle emekli olun

1800 ve 3600 günle emeklilik, Türkiye'de belirli bir prim ödeme gün sayısına ve sigortalılık süresine ulaşmış vatandaşların, standard emeklilik yaşını beklemeden emekli olmalarına imkan tanıyan bir düzenlemedir. Bu sistem, geleneksel emeklilik şartlarına bir alternatif olarak sunulmaktadır ve birçok kişi için erken emeklilik fırsatı yaratıyor. 1800 ve 3600 günle emeklilik, belli bir prim günü ve sigortalılık süresini tamamlamış kişilerin, yaşa takılmadan emekli olabilmelerini sağlayan bir emeklilik yoludur. Bu sistem, özellikle az prim günü ödemiş ancak belirli bir sigortalılık süresine sahip olan vatandaşlar için geçerlidir.

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 11:24 Güncelleme 10 Ocak 2024, 11:24
Sigorta başlangıcına göre yaş hesaplama tablosu: 10-15 seneyle 2000-2008 sigorta girişi 1800 3600 gün primle emekli olun

Türkiye'de emeklilik sistemini ve 1800 3600 günle emeklilik şartlarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Haberimizde verdiğimiz bu rehber, işe giriş yılına ve tamamlanan şartlara göre emeklilik yaşınızı hesaplamanıza yardımcı olacak.

3600 Günle Emeklilik Yaş Hesabı Tablosu

3600 günle emekli olabilmek için gereken şartlar şunlardır:

  • En az 3600 gün prim ödemesi yapmış olmak.
  • 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olmak.
  • İlk işe giriş tarihinin 1999 yılı Eylül ayı veya öncesine denk gelmesi gerekmektedir.

Bu şartları sağlayan vatandaşlar, belirli bir yaşa ulaştıklarında emeklilik hakkına sahip olurlar.

İşe Girişi 2000 Sonrası Olanlar

  • İlk işe giriş tarihi 1999 yılı Ekim ayı sonrası olanlar için, 60 veya 65 yaşında emeklilik söz konusudur.
  • Bu durum, çalışanların prim eksiklikleri durumunda yaş haddine göre emekli olabilmelerini sağlar.

2008 Nisan ve Öncesi

  • 1999 yılı Ekim ayı ve sonrası ile 2008 Nisan öncesinde sigorta primi ödeyenler, 60 yaşında ve en az 4500 gün primle emekli olabilir.
  • Bu durumda, 25 yıllık sigortalılık süresi şartı aranır.

2008 Mayıs ve Sonrası

  • 2008 Mayıs sonrasında ilk sigorta primi ödeyenler, yaş haddine göre 5400 gün prim ile emekli olabilirler.
  • Bu durumda da, 25 yıl sigortalılık süresi ve yaş şartı aranmaktadır.

10 Yılını Tamamlayana Emeklilik

  • 1800 gün prim ödemiş ve 10 yıl sigortalılık süresini tamamlamış olanlar, sağlık sorunları nedeniyle çalışamayacak duruma geldiklerinde, yaşa bakılmaksızın emekli olabilirler.
  • SGK, bu durumda sağlık raporu ve raporda %60'lık işgücü kaybı tespiti talep eder.

1800 Günle Emeklilik

1800 prim günüyle emeklilik şu durumlarda mümkün olabilir:

  1. Malulen Emeklilik: Eğer bir çalışan, sağlık sorunları nedeniyle çalışamaz hale gelirse ve bu durum SGK tarafından onaylanırsa, 1800 prim günü ile malulen emekli olabilir. Bu süreç için, çalışanın sağlık durumunun %60 ve üzerinde bir işgücü kaybına yol açtığı tespit edilmelidir.

  2. Yaş Şartı Olmaksızın Emeklilik: Bazı durumlarda, 1800 gün prim ödeyen sigortalıların yaş şartı olmaksızın emeklilik hakkı kazanabileceğini belirtmiştir. Ancak bu, genellikle malulen emeklilik durumları için geçerlidir.

Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler

  • Başvuru, SGK'ya yapılmaktadır.
  • Başvuruda, çalışanın sağlık raporu ve diğer gerekli belgeler sunulması gerekmektedir.
  • SGK, başvuruyu değerlendirerek, çalışanın durumuna göre bir karar verir.
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