Sigorta başlangıcına göre yaş hesaplama tablosu: 10-15 seneyle 2000-2008 sigorta girişi 1800 3600 gün primle emekli olun

Türkiye'de emeklilik sistemini ve 1800 3600 günle emeklilik şartlarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Haberimizde verdiğimiz bu rehber, işe giriş yılına ve tamamlanan şartlara göre emeklilik yaşınızı hesaplamanıza yardımcı olacak.
Türkiye'de emeklilik sistemini ve 1800 3600 günle emeklilik şartlarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Haberimizde verdiğimiz bu rehber, işe giriş yılına ve tamamlanan şartlara göre emeklilik yaşınızı hesaplamanıza yardımcı olacak.
3600 günle emekli olabilmek için gereken şartlar şunlardır:
Bu şartları sağlayan vatandaşlar, belirli bir yaşa ulaştıklarında emeklilik hakkına sahip olurlar.
1800 prim günüyle emeklilik şu durumlarda mümkün olabilir:
Malulen Emeklilik: Eğer bir çalışan, sağlık sorunları nedeniyle çalışamaz hale gelirse ve bu durum SGK tarafından onaylanırsa, 1800 prim günü ile malulen emekli olabilir. Bu süreç için, çalışanın sağlık durumunun %60 ve üzerinde bir işgücü kaybına yol açtığı tespit edilmelidir.
Yaş Şartı Olmaksızın Emeklilik: Bazı durumlarda, 1800 gün prim ödeyen sigortalıların yaş şartı olmaksızın emeklilik hakkı kazanabileceğini belirtmiştir. Ancak bu, genellikle malulen emeklilik durumları için geçerlidir.