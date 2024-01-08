SGK uygulayana yüksek maaş vermeye başladı: Emekli maaşını katlayan formül ayyuka çıktı!

Birçok kişi, daha fazla çalışarak ve daha fazla prim günü biriktirerek yüksek bir emekli maaşı almayı hedefliyor. Ancak, bu strateji her zaman istenilen sonucu vermez. Daha az çalışıp, prime esas kazancı artırmak daha etkili bir yöntemdir. Bu yaklaşım, emekli maaşını artırmak için daha verimli sonuçlar sunar.

Örnek Durum Analizi

Diyelim ki bir çalışan, aynı ay içinde iki farklı işveren için çalışıyor. İlk işveren, çalışan için 20.000 TL'lik bir prime esas kazanç bildirip, bu miktar üzerinden SGK primi yatırıyor. İkinci işveren ise, çalışan için 22.000 TL'lik bir prime esas kazanç bildirip, bu miktar üzerinden SGK primi yatırıyor. Bu durumda, çalışanın o ay için SGK primi 30 gün olarak kabul edilir, ancak prime esas kazancı toplamda 42.000 TL olarak hesaplanır. Bu durum, emeklilik hesabında çalışan için büyük bir avantaj sağlar.