SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler SGK Haberleri

SGK uygulayana yüksek maaş vermeye başladı: Emekli maaşını katlayan formül ayyuka çıktı!

2008 yılından sonra emekli olacak bireyler için emekli maaşlarının hesaplanma yöntemlerinde önemli değişiklikler gerçekleşti. Bu değişiklikler, 2008 sonrasında iş hayatına atılan ve emekli olan kişilerin, daha önceki dönemlere kıyasla genellikle daha düşük emekli maaşları almasına sebep oldu. Bu durum, emeklilik planlamasının ne kadar önemli olduğunu ve bu planlamanın erken yaşlarda başlaması gerektiğini gösteriyor. Bu değişiklikler, özellikle 2008 yılı ve sonrasında çalışma hayatına başlayan kişilerin emekli maaşlarını doğrudan etkiledi. Yeni sistem, emekli maaşlarının hesaplanmasında daha geniş bir zaman dilimindeki kazançları ve prim ödemelerini dikkate alıyor. Bu, daha uzun süre çalışmayı ve daha yüksek prim ödemelerini gerektiren bir sistem olarak öne çıkıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 08:43 Güncelleme 08 Ocak 2024, 08:43
SGK uygulayana yüksek maaş vermeye başladı: Emekli maaşını katlayan formül ayyuka çıktı!

Türkiye'de emekli maaşlarının düşük olmasının ana nedenleri arasında, emeklilik planlamasının yetersizliği ve prim ödemelerinin düşük olması yer alır. Yüksek bir emekli maaşı almak için, çalışanların prim ödemelerini artırmaları, birden fazla işverenle çalışmaları ve prime esas kazançlarını yükseltmeleri gerekiyor.

Prim Ödemelerini Yükseltin

Emekli maaşı, çalışanların kariyerleri boyunca ödedikleri prim miktarlarına bağlı olarak belirlenir. Asgari ücret üzerinden prim ödeyen bir kişinin, emeklilikte yüksek bir maaş beklememesi gerektiği açıktır. Dolayısıyla, asgari ücretin üzerinde gelir elde eden çalışanların, gelirlerinin tamamının sigorta primine yansıtılmasını sağlamaları önemlidir. Bu adımı atmayan kişiler, ne kadar çaba sarf ederlerse etsinler, yüksek bir emekli maaşı alamayacaklardır.

Birden Fazla İşverenle Çalışmanın Avantajları

Bir kişi aynı anda birden fazla işveren için çalışıyor olabilir. Sosyal güvenlik sistemimizde, bir çalışan bir ay içinde en fazla 30 günlük prim ödeyebilir. Ancak, birden fazla işveren tarafından ödenen primler, SGK tarafından birleştirilir ve bu durum çalışanın lehine olabilir. Örneğin, bir çalışan iki farklı işverenden toplamda 42.000 TL'lik bir prime esas kazanç elde ettiğinde, bu miktar emeklilik hesaplamasında avantaj sağlar.

Çalışma Gün Sayısının Emekli Maaşına Etkisi

Birçok kişi, daha fazla çalışarak ve daha fazla prim günü biriktirerek yüksek bir emekli maaşı almayı hedefliyor. Ancak, bu strateji her zaman istenilen sonucu vermez. Daha az çalışıp, prime esas kazancı artırmak daha etkili bir yöntemdir. Bu yaklaşım, emekli maaşını artırmak için daha verimli sonuçlar sunar.

Örnek Durum Analizi

Diyelim ki bir çalışan, aynı ay içinde iki farklı işveren için çalışıyor. İlk işveren, çalışan için 20.000 TL'lik bir prime esas kazanç bildirip, bu miktar üzerinden SGK primi yatırıyor. İkinci işveren ise, çalışan için 22.000 TL'lik bir prime esas kazanç bildirip, bu miktar üzerinden SGK primi yatırıyor. Bu durumda, çalışanın o ay için SGK primi 30 gün olarak kabul edilir, ancak prime esas kazancı toplamda 42.000 TL olarak hesaplanır. Bu durum, emeklilik hesabında çalışan için büyük bir avantaj sağlar.

Çalışanlar İçin Uygulama Önerileri

Bu bilgiler ışığında, çalışanların emeklilik planlamasında dikkate alması gereken noktalar şunlardır:

  1. Birden Fazla İşverenle Çalışma Fırsatını Değerlendirme: Birden fazla işverenle çalışmak, toplam prime esas kazancı artırarak, emeklilikte daha yüksek bir maaş almanın bir yoludur.

  2. Her İşverenden Sigorta Primlerinin Yatırıldığından Emin Olma: Çalışanlar, her bir işverenin kendileri için gerekli SGK primlerini düzgün bir şekilde yatırdığından emin olmalıdır.

  3. SGK Kayıtlarını Düzenli Olarak Kontrol Etme: Çalışanların, SGK kayıtlarını düzenli olarak kontrol etmeleri ve herhangi bir hata veya eksiklik olup olmadığını belirlemeleri önemlidir.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
EMEKLİYE REFAH PAYI I SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam gelecek! İşte refah payı ve ek zam tablosu! Hangi artışlar yapılacak?
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar | İstanbul adayı Murat Kurum
ÖZEL | takvim.com.tr’nin ’sakatlık’ sorusuna Davinson Sanchez’den çok ilginç cevap!
SON DAKİKA