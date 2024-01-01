Bu koşulu yerine getiren İŞKUR ve SGK’ya koşsun! 9 ay boyunca devlet günlük 438,55 TL cep harçlığı verecek

İŞKUR Cep Harçlığı Miktarları: İş arayanlar için günlük: 438,55 TL.

Öğrenciler için (tam zamanlı): 438,55 TL.

Öğrenciler için (yarı zamanlı): 328,91 TL.

İşsizlik ödeneği alanlar için günlük: 219,28 TL.

Geleceğin mesleklerinde eğitim alanlar için günlük: 482,41 TL. Ayrıca, katılımcıların genel sağlık sigortası ve iş kazası, meslek hastalığı sigortası primleri program süresince İŞKUR tarafından karşılanacak.

Başvuru Süreci ve Faydaları İŞKUR işbaşı eğitim programına başvurular, Türkiye genelindeki İŞKUR İl Müdürlükleri, Hizmet Merkezleri ve İŞKUR E-Şube üzerinden yapılabilecek. Başvurusu kabul edilen kişilere, kurs süresince günlük cep harçlığı ödenecek. Bu program sayesinde katılımcılar hem meslek öğrenecek hem de eğitim süresince maddi destek alacak. Bu gelişmeler, özellikle işsiz vatandaşlar ve ekonomik zorluklar yaşayanlar için önemli fırsatlar sunuyor. İŞKUR'un bu tür programları, işgücü piyasasına nitelikli eleman kazandırmayı ve bireylerin meslek edinmelerini hedefliyor. Ayrıca, bu tür eğitim ve maddi destek programları, ekonomik zorluklarla mücadelede önemli bir rol oynuyor.

İŞKUR'un işbaşı eğitim programı, katılımcıların hem meslek sahibi olmalarını sağlıyor hem de maddi anlamda destek oluyor. Bu program, özellikle iş bulma sürecinde olan ya da yeni bir meslek edinmek isteyen bireyler için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Kurs süresince alınan cep harçlığı, kursiyerlerin maddi yükünü hafifletirken, aynı zamanda mesleki becerilerini geliştirmelerine de olanak tanıyor.