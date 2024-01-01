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Bu koşulu yerine getiren İŞKUR ve SGK'ya koşsun! 9 ay boyunca devlet günlük 438,55 TL cep harçlığı verecek

2024 yılına girdiğimiz şu günlerde ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşlara yönelik devlet tarafından sunulan sosyal yardım desteklerinde artışlar yaşanıyor. Bu destekler, hem maddi yardım hem de eğitim desteği şeklinde sunulurken, işsiz vatandaşlara yönelik yeni programlar da açıklanıyor.

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 13:05 Güncelleme 01 Ocak 2024, 13:05
Bu koşulu yerine getiren İŞKUR ve SGK’ya koşsun! 9 ay boyunca devlet günlük 438,55 TL cep harçlığı verecek

İŞKUR, iş arayan vatandaşlara yönelik olarak önemli bir eğitim programı sunuyor. Bu program, Türkiye genelindeki 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Hizmet Merkezleri ve İŞKUR E-Şube üzerinden erişilebilir. Program, katılımcılara meslek edindirme ve maddi destek sağlama fırsatı sunuyor.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı ve Detayları

İŞKUR, işsiz vatandaşlara yönelik olarak yeni bir işbaşı eğitim programı başlatıyor. Bu program, katılımcılara mesleki beceri kazandırmanın yanı sıra maddi destek de sağlıyor.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programına Başvuru Şartları:

  • İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak.
  • 15 yaşını tamamlamış olmak.
  • İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak.
  • Emekli olmamak.
  • Programa başladığı tarihten önceki bir yıl içinde, program düzenlenecek işverene ait işyerinde çalışmamış olmak.
  • Kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs/programı tamamlamamış olmak.
  • Programa katılmama yönünde yaptırım almamış olmak.
  • İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak.

İŞKUR Cep Harçlığı Miktarları:

  • İş arayanlar için günlük: 438,55 TL.
  • Öğrenciler için (tam zamanlı): 438,55 TL.
  • Öğrenciler için (yarı zamanlı): 328,91 TL.
  • İşsizlik ödeneği alanlar için günlük: 219,28 TL.
  • Geleceğin mesleklerinde eğitim alanlar için günlük: 482,41 TL.

Ayrıca, katılımcıların genel sağlık sigortası ve iş kazası, meslek hastalığı sigortası primleri program süresince İŞKUR tarafından karşılanacak.

Başvuru Süreci ve Faydaları

İŞKUR işbaşı eğitim programına başvurular, Türkiye genelindeki İŞKUR İl Müdürlükleri, Hizmet Merkezleri ve İŞKUR E-Şube üzerinden yapılabilecek. Başvurusu kabul edilen kişilere, kurs süresince günlük cep harçlığı ödenecek. Bu program sayesinde katılımcılar hem meslek öğrenecek hem de eğitim süresince maddi destek alacak. Bu gelişmeler, özellikle işsiz vatandaşlar ve ekonomik zorluklar yaşayanlar için önemli fırsatlar sunuyor. İŞKUR'un bu tür programları, işgücü piyasasına nitelikli eleman kazandırmayı ve bireylerin meslek edinmelerini hedefliyor. Ayrıca, bu tür eğitim ve maddi destek programları, ekonomik zorluklarla mücadelede önemli bir rol oynuyor.

İŞKUR'un işbaşı eğitim programı, katılımcıların hem meslek sahibi olmalarını sağlıyor hem de maddi anlamda destek oluyor. Bu program, özellikle iş bulma sürecinde olan ya da yeni bir meslek edinmek isteyen bireyler için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Kurs süresince alınan cep harçlığı, kursiyerlerin maddi yükünü hafifletirken, aynı zamanda mesleki becerilerini geliştirmelerine de olanak tanıyor.

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