Tek bir dilekçe yeter! Başvuran trink alıyor: SGK 4A, 4B, 4C’li ve emekli Sandığı emeklilerine toplu para ödenecek

Birçok sigortalı, emeklilik için gerekli olan prim ödemelerini tamamlayamadığından dolayı emeklilik hakkını kazanamıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK )'nın getirdiği bu yeni uygulama, eksik prim ödemesi yapan sigortalılara ve vefat eden sigortalıların yakınlarına toplu prim iadesi imkanı sunuyor. Bu uygulama sayesinde, eksik prim ödemeleri telafi edilerek, emeklilik yolunda önemli bir adım atılması mümkün hale geliyor.

Toplu prim iadesi için sigortalının Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne yazılı bir dilekçe ile başvurması gerekiyor. Dilekçede, sigortalının kimlik bilgileri ve talebin nedeni açıkça belirtilmelidir. Bu süreçte, eksik prim ödemeleri ve başvurunun nedeni detaylıca incelenir.

Eksik Prim Ödemeleri ve Vefat Eden Sigortalılar

SGK'nın toplu prim iadesi, hem eksik prim ödemesi yapmış olanlar hem de vefat eden sigortalıların yakınları için geçerli. Bu, emeklilik hakkını kaybetmiş olanlara ya da vefat etmiş olanların ailelerine maddi bir destek sağlıyor.

Toplu prim iadesi alabilmek için, başvuru sürecinin eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Gerekli belgelerin ve bilgilerin eksiksiz sunulması, sürecin başarılı bir şekilde ilerlemesini sağlar.