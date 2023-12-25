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SGK 4A, 4B, 4C ve Bağ-Kur emeklileri 3 emekli maaşı birden alabilirsiniz! ﻿Milyonlarca kişi bu detayı bilmiyor! İşte bütün şart ve detaylar

Devlet tarafından sunulan birden fazla maaş alma imkanı, emekliler ve aile üyeleri için önemli bir sosyal güvenlik ağı olarak ön plana çıkıyor. Bu sistem, özellikle vefat eden eş, anne veya babanın ardında bıraktığı kişilere maddi destek sağlayarak, hayatlarını sürdürmelerine yardımcı olmaktadır. Bu maaşlar, hem yaşam kalitesini artırma hem de maddi güvence sağlama açısından büyük önem taşımaktadır. Devletin sağladığı bu maaş imkanları, sosyal güvenlik ağının önemli bir parçasını oluşturuyor. Vefat eden aile üyelerinin bıraktığı boşluğu maddi açıdan doldurmaya yardımcı olan bu sistem, emeklilerin ve aile üyelerinin yaşam kalitesini korumalarına destek oluyor.

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 08:58 Güncelleme 25 Aralık 2023, 08:58
SGK 4A, 4B, 4C ve Bağ-Kur emeklileri 3 emekli maaşı birden alabilirsiniz! ﻿Milyonlarca kişi bu detayı bilmiyor! İşte bütün şart ve detaylar

Türkiye'de devlet, emekliler ve onların aile üyeleri için çeşitli maaş imkanları sunmaktadır. Özellikle eşi, anne ya da babası vefat eden kadınlara yönelik Sosyal Güvenlik Mevzuatı çerçevesinde özel haklar tanınmaktadır. Vefat eden eşin sigorta türüne bakılmaksızın, geride kalan eşe maaş bağlanması mümkündür. Bekar kadınlar için bu maaş, yetim maaşı olarak adlandırılır. Bu makalede, devletin sunduğu bu maaş imkanlarının detayları ve şartları ele alınacaktır.

Birden Fazla Maaş Alma İmkanı

Devletin sağladığı bu sistem, vatandaşlara birden fazla maaş alma fırsatı sunar. Sigortalı kadın çalışanın emekli maaş alıyor olması, dul maaşı almasına engel teşkil etmez. Bu durumda önemli olan iki detay vardır:

  1. Sigortalı eş ya da anne babanın vefat tarihi: Eğer vefat 1 Ekim 2008'den önce gerçekleşmişse, farklı şartlar uygulanır.
  2. Sigorta türü: Vefat eden kişinin SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı'na tabi olup olmaması, alınacak maaş türünü belirler. Örneğin, SSK kapsamında emekli maaşı alan bir kişi, vefat eden Bağ-Kur'lu eşinden dolayı da dul veya yetim aylığı alabilir.

Dul ve Yetim Aylığı Şartları

Ölüm aylığı, vefat eden sigortalının eşine, çocuklarına ve anne-babasına bağlanır. Dul ve yetim aylığı için şartlar ise şu şekildedir:

  • Eşi vefat eden kişi için, vefat eden eşin emeklilik türüne göre %50 ile %75 arasında değişen ek maaş ödemesi yapılır. Bağ-Kur'dan emekli olan bir eşin vefatı durumunda, geride kalan eşe maaşın %50'si; memur emeklisi eşin vefatı durumunda ise %75'i kadar ödeme yapılır.

Eş Vefatı Maaşının Şartları

Eşini kaybeden kadınlara verilen aylıklar için birtakım şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar arasında vefat eden kişinin Bağ-Kur'dan emekli olması veya emeklilik türüne göre değişiklik gösteren ödeme koşulları yer alır.

Dul Maaşı Alma Koşulları

Dul maaşı, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, eşi vefat etmiş olan herkese verilebilir. Eşin çalışma durumu ya da emekli olup olmaması, dul maaşı almasına engel değildir. Ancak, ikinci bir evlilik yapılması durumunda dul maaşı kesilir.

Ölüm aylığı almak için, ölen eşin en az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinin ödenmiş olması gerekir. Eşin çalışması veya emekli olması durumunda, aylıkta belirli kesintiler yapılır. Çalışmayan ya da emekli olmayan eş, ölen eşinin maaşının %75'ini; çalışan eş ise %50'sini alır.

Çocuklara Ölüm Aylığı

Eğer vefat eden kişinin resmi nikahlı eşi ve çocukları varsa, ödeme belli oranlarda paylaştırılır. Dini nikahlı veya birlikte yaşayan çiftlerin çocukları için bu ödeme yapılmaz. Erkekler de dul maaşı alabilir. SGK ya da Bağ-Kur kapsamında çalışan veya emekli olan erkekler, eşlerinin vefatı durumunda belirli oranlarda maaş alabilirler.

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