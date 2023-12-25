SGK 4A, 4B, 4C ve Bağ-Kur emeklileri 3 emekli maaşı birden alabilirsiniz! ﻿Milyonlarca kişi bu detayı bilmiyor! İşte bütün şart ve detaylar

Türkiye'de devlet, emekliler ve onların aile üyeleri için çeşitli maaş imkanları sunmaktadır. Özellikle eşi, anne ya da babası vefat eden kadınlara yönelik Sosyal Güvenlik Mevzuatı çerçevesinde özel haklar tanınmaktadır. Vefat eden eşin sigorta türüne bakılmaksızın, geride kalan eşe maaş bağlanması mümkündür. Bekar kadınlar için bu maaş, yetim maaşı olarak adlandırılır. Bu makalede, devletin sunduğu bu maaş imkanlarının detayları ve şartları ele alınacaktır.
Birden Fazla Maaş Alma İmkanı
Devletin sağladığı bu sistem, vatandaşlara birden fazla maaş alma fırsatı sunar. Sigortalı kadın çalışanın emekli maaş alıyor olması, dul maaşı almasına engel teşkil etmez. Bu durumda önemli olan iki detay vardır:
- Sigortalı eş ya da anne babanın vefat tarihi: Eğer vefat 1 Ekim 2008'den önce gerçekleşmişse, farklı şartlar uygulanır.
- Sigorta türü: Vefat eden kişinin SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı'na tabi olup olmaması, alınacak maaş türünü belirler. Örneğin, SSK kapsamında emekli maaşı alan bir kişi, vefat eden Bağ-Kur'lu eşinden dolayı da dul veya yetim aylığı alabilir.
Dul ve Yetim Aylığı Şartları
Ölüm aylığı, vefat eden sigortalının eşine, çocuklarına ve anne-babasına bağlanır. Dul ve yetim aylığı için şartlar ise şu şekildedir:
- Eşi vefat eden kişi için, vefat eden eşin emeklilik türüne göre %50 ile %75 arasında değişen ek maaş ödemesi yapılır. Bağ-Kur'dan emekli olan bir eşin vefatı durumunda, geride kalan eşe maaşın %50'si; memur emeklisi eşin vefatı durumunda ise %75'i kadar ödeme yapılır.