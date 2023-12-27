SGK 1800 günle hemen emekli yapıyor: Senelerce beklemeye gerek yok! Tek koşul var

Türkiye'de milyonlarca çalışanın hayalini süsleyen erken emeklilikle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'nın emeklilikte yaş şartını kaldırması ve prim gün sayısında yaptığı indirim, vatandaşları heyecanlandıran bir döneme işaret ediyor. Özellikle 1800 gün prim ödeyen vatandaşlar için bu, erken emeklilik kapısının aralandığı anlamına geliyor.

Yeni Reformun Detayları ve Kimlerin Yararlanabileceği Bu yeni düzenlemeyle, emeklilik sisteminde büyük bir değişiklik başlıyor. Öncelikle, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan vatandaşlar için erken emeklilik imkanı doğmuştu. Yeni reform, özellikle emeklilik sistemi (EYT) kaçıran ve prim eksiği bulunan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Başta bağ-kurlular olmak üzere, SSK ve bağ-kur arasında yapılacak prim eşitlemesi, birçok vatandaşın emeklilik hayalini gerçeğe dönüştürebilir. Ayrıca ev hanımları, staj ve çıraklık mağdurları, 1999 sonrası sigorta girişi olanlar için de kısmi erken emeklilik imkanı sunuluyor.