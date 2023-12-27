1997 1998 1999 2002 2008 2016! SGK prim başlangıç tarihinize göre erken emeklilik yaş tablonuz

Türkiye'de emeklilik şartları, SGK mevzuatına göre belirlenmekte olup, bu şartlar işe giriş tarihine ve cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Emeklilik yaşı ve prim gün sayısı hesaplamaları, bireylerin çalışma hayatlarındaki dönemlere göre değişiklik gösterir. Bu çerçevede, herkesin kendi emeklilik şartlarını detaylı olarak incelemesi önem taşımaktadır.