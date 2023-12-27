1997 1998 1999 2002 2008 2016! SGK prim başlangıç tarihinize göre erken emeklilik yaş tablonuz

Türkiye'de emeklilik şartları, SGK mevzuatına göre belirlenmekte olup, bu şartlar işe giriş tarihine ve cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Emeklilik yaşı ve prim gün sayısı hesaplamaları, bireylerin çalışma hayatlarındaki dönemlere göre değişiklik gösterir. Bu çerçevede, herkesin kendi emeklilik şartlarını detaylı olarak incelemesi önem taşımaktadır.
Emeklilik Yaşı Nasıl Hesaplanır?
Emeklilik, çalışma hayatının sona erdiği ve bireylerin devlet ya da özel sektör tarafından sağlanan maaş ya da gelir desteğiyle yaşamlarını sürdürdükleri dönemi ifade eder. Türkiye'de emeklilik yaşı hesaplama, birkaç temel faktöre dayanmaktadır. Bu faktörler arasında en önemlileri, kişinin ilk işe giriş tarihi, toplam prim gün sayısı ve cinsiyettir.