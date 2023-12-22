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SGK'dan toplu para iadesi alabilirsiniz! 1 koşula uyanlar hemen parasını geri alıyor! SSK ve BAĞ-KUR'lu herkes için...

Toplu para iadesi talebinde bulunmak isteyen vatandaşların yerine getirmeleri gereken bazı önemli şartlar mevcuttur. Bu haktan yararlanabilmek amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bireylerden prim ödeme ve hizmet süresinin yetersiz olduğunun kanıtlanmasını istemektedir. Bu süreç, vatandaşların SGK'ya yapacakları başvurularla başlamakta ve gerekli belgelerin sunulmasıyla devam etmektedir. Bireyler, emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı veya hizmet süresini tamamlayamadıklarını resmi evraklarla destekleyerek bu haktan faydalanmayı amaçlamaktadır.

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Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 09:59 Güncelleme 23 Aralık 2023, 09:59
SGK’dan toplu para iadesi alabilirsiniz! 1 koşula uyanlar hemen parasını geri alıyor! SSK ve BAĞ-KUR’lu herkes için...

SGK, toplu para iadesi talep eden vatandaşlardan belirli şartları yerine getirmelerini bekliyor. Başvuru kabul edilebilmesi için, kişilerin prim ve hizmet süresi yetersizliğini belgelemeleri gerekiyor. Başvuru kabul edildiğinde, yatırılan primler belirlenen alt ve üst sınırlar içerisinde geri ödeniyor. Bu sınırlar, brüt asgari ücretin en azı ve en fazla 7.5 katı arasında değişebiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik yaşını doldurmuş ancak gerekli prim gün sayısına ulaşamadığı için emekli olamayan vatandaşlara önemli bir fırsat sunuyor: Toplu para iadesi. Bu hak, belirli koşullar altında vatandaşlara geri ödeme yapılmasını mümkün kılıyor.



Toplu Para İadesi İçin Gerekli Koşullar

SGK, toplu para iadesi hakkından yararlanmak isteyen vatandaşlardan bazı şartların yerine getirilmesini talep ediyor. Bu şartlar arasında en önemlisi, prim ve hizmet süresinin yetersiz olduğunun belgelenmesi yer alıyor. Başvurunun kabul edilmesi durumunda, yatırılan primler belirlenen alt ve üst sınırlar dahilinde geri ödeniyor. Bu sınırlar, brüt asgari ücretin en azı ve en fazla 7.5 katı arasında değişebiliyor.



Kimler Toplu Ödeme Alabilir?

Toplu ödeme, emeklilik yaşını doldurmuş ancak yeterli prim gün sayısına ulaşamadığı için emekli olamayan vatandaşlara yönelik bir düzenlemedir. Örnek vermek gerekirse, 1999 Ekim ayında iş hayatına atılan ve BAĞ-KUR kapsamında çalışan bir erkek, 9000 prim günü ile 60 yaşında veya 5400 prim günü ile 62 yaşında emekli olabilir.

Ancak, bu kişi 62 yaşına geldiğinde prim gün sayısı 5000'de kalmışsa, ya primini 5400'e tamamlayıp emekliliğini bekleyebilir ya da ödediği primlerin iadesini talep edebilir.



İade Edilmeyen Primler

SGK, yaşını doldurmuş ancak emekli olamayan kişilere, malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı için ödenen primleri iade ediyor. Ancak, genel sağlık sigortası için kesilen primler ve 4/a kapsamındaki çalışanlar için işveren tarafından ödenen primler iade kapsamı dışında tutuluyor. Bu durum, toplu ödeme alacak vatandaşların dikkate alması gereken önemli bir noktadır.

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