SGK’dan toplu para iadesi alabilirsiniz! 1 koşula uyanlar hemen parasını geri alıyor! SSK ve BAĞ-KUR’lu herkes için...

Kimler Toplu Ödeme Alabilir?
Toplu ödeme, emeklilik yaşını doldurmuş ancak yeterli prim gün sayısına ulaşamadığı için emekli olamayan vatandaşlara yönelik bir düzenlemedir. Örnek vermek gerekirse, 1999 Ekim ayında iş hayatına atılan ve BAĞ-KUR kapsamında çalışan bir erkek, 9000 prim günü ile 60 yaşında veya 5400 prim günü ile 62 yaşında emekli olabilir.
Ancak, bu kişi 62 yaşına geldiğinde prim gün sayısı 5000'de kalmışsa, ya primini 5400'e tamamlayıp emekliliğini bekleyebilir ya da ödediği primlerin iadesini talep edebilir.
İade Edilmeyen Primler
SGK, yaşını doldurmuş ancak emekli olamayan kişilere, malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı için ödenen primleri iade ediyor. Ancak, genel sağlık sigortası için kesilen primler ve 4/a kapsamındaki çalışanlar için işveren tarafından ödenen primler iade kapsamı dışında tutuluyor. Bu durum, toplu ödeme alacak vatandaşların dikkate alması gereken önemli bir noktadır.