SGK’dan toplu para iadesi alabilirsiniz! 1 koşula uyanlar hemen parasını geri alıyor! SSK ve BAĞ-KUR’lu herkes için...

SGK, toplu para iadesi talep eden vatandaşlardan belirli şartları yerine getirmelerini bekliyor. Başvuru kabul edilebilmesi için, kişilerin prim ve hizmet süresi yetersizliğini belgelemeleri gerekiyor. Başvuru kabul edildiğinde, yatırılan primler belirlenen alt ve üst sınırlar içerisinde geri ödeniyor. Bu sınırlar, brüt asgari ücretin en azı ve en fazla 7.5 katı arasında değişebiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik yaşını doldurmuş ancak gerekli prim gün sayısına ulaşamadığı için emekli olamayan vatandaşlara önemli bir fırsat sunuyor: Toplu para iadesi. Bu hak, belirli koşullar altında vatandaşlara geri ödeme yapılmasını mümkün kılıyor.