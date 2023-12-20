Emekliliği kıl payı kaçırana fırsat üstüne fırsat! 3700 4600 primle 10-12 yıl SGK SSK emeklilik yaş çizelgesi çıktı

Çalışan vatandaşların en sık sorduğu sorular arasında "Ne zaman emekli olurum?" ve "Ne kadar maaş alırım?" bulunuyor. Bu sorular özellikle SSK ve Bağ-Kur sigortalıları tarafından yoğun ilgi görüyor. Emeklilik prim gün sayısı hesaplamaları, E-devlet sistemi üzerinden tüm çalışanlara sunulan bir hizmet olarak dikkat çekiyor. SGK'nın hesaplama robotları ise vatandaşlara tahmini rakamları sunuyor.

10 YIL PRİMLE EMEKLİLİK İMKANI VE ŞARTLARI Kısmi emeklilik olarak adlandırılan bir sistemle, 10 yıl prim ödeyen vatandaşlara emeklilik yolu açılıyor. Bu sistemin ilk şartı 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmak ve SSK'lı olmak.