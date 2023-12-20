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Emekliliği kıl payı kaçırana fırsat üstüne fırsat! 3700 4600 primle 10-12 yıl SGK SSK emeklilik yaş çizelgesi çıktı

Emeklilik, çalışan vatandaşların hayallerinden biri. Bu hayale ulaşmak ise emeklilik hesaplamalarıyla mümkün. Emeklilik yaşı hesaplaması, e-Devlet ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uygulamaları üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. e-Devlet ve SGK uygulamaları, vatandaşlara emeklilik hesaplamalarını pratik bir şekilde yapma imkanı sunuyor. Emeklilik yaşı hesaplamalarında dikkat edilmesi gereken önemli bir faktör de sigorta kolları. 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) sigorta kollarına göre emeklilik yaşları farklılık gösteriyor.

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 09:06 Güncelleme 20 Aralık 2023, 09:06
Emekliliği kıl payı kaçırana fırsat üstüne fırsat! 3700 4600 primle 10-12 yıl SGK SSK emeklilik yaş çizelgesi çıktı

Çalışan vatandaşların en sık sorduğu sorular arasında "Ne zaman emekli olurum?" ve "Ne kadar maaş alırım?" bulunuyor. Bu sorular özellikle SSK ve Bağ-Kur sigortalıları tarafından yoğun ilgi görüyor. Emeklilik prim gün sayısı hesaplamaları, E-devlet sistemi üzerinden tüm çalışanlara sunulan bir hizmet olarak dikkat çekiyor. SGK'nın hesaplama robotları ise vatandaşlara tahmini rakamları sunuyor.

10 YIL PRİMLE EMEKLİLİK İMKANI VE ŞARTLARI

Kısmi emeklilik olarak adlandırılan bir sistemle, 10 yıl prim ödeyen vatandaşlara emeklilik yolu açılıyor. Bu sistemin ilk şartı 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmak ve SSK'lı olmak.

Ayrıca 3600 prim günü (10 yıl) ve belirli bir yaş sınırını tamamlamak gerekiyor. Emekli aylığı, bu şartların hangisi son olarak gerçekleşirse, o tarihe göre belirleniyor.

EYT DÜZENLEMESİ VE TARIM İŞÇİLERİNE ÖZEL EMEKLİLİK HAKLARI

EYT düzenlemesi kapsamında tarım işçileri, belirli şartları yerine getirdiklerinde yaşa bakılmaksızın emekli aylığı alabiliyor. Bu durum, 1984'te yapılan düzenleme ve sonrasında gelen sosyal güvenlik reformları ile mümkün hale geldi.

EYT düzenlemesi sayesinde, belirli prim günlerini dolduran tarım işçileri, yaş şartı aranmaksızın emekli olabiliyor.

EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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12.5 YIL PRİMLE EMEKLİLİK

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olan SSK'lılar için kısmi emeklilikte prim gün şartı 4500'e, yani 12.5 yıla çıkıyor. Bağ-Kur'lular için ise reform çalışmaları sürüyor.

Beklenen reform ile prim gün şartının 9000'den 7200'e düşmesi ve kısmi emeklilikte de 4500 güne indirilmesi gündemde.

KISMİ EMEKLİLİKTE EKSİK PRİMLERİN BORÇLANMA YOLUYLA TAMAMLANMASI

Kısmi emeklilikte de vatandaşlar, eksik primlerini borçlanma yoluyla tamamlayabiliyor. Bu imkan, birçok çalışan için önemli bir kolaylık sağlıyor.

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