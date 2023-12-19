Çalışan emeklilere 5 bin lira! Teklif Meclis’te | Ne zaman yasalaşacak?

Teklif, çalışan emeklilere de 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeyi de içeriyor.

YILBAŞINDAN ÖNCE UYGULAMAYA ALINMASI BEKLENİYOR



TBMM Genel Kurulunda, yeni yıldan önce teklifin yasalaşması ve çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemenin de uygulamaya alınması bekleniyor.