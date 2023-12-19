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SGK 35.000 TL teminat bedeliyle BMW satıyor: SGK'dan satılık 2.el araba ilanları görücüye çıktı

SGK, portföyünde bulunan çeşitli taşınmazlar ve taşınır malları avantajlı koşullarla satışa sunuyor. Bu mallar arasında ikinci el araçlar, arsalar, konutlar ve iş yerleri yer almakta. Bu ihalelere katılmak isteyen bireyler ve kurumlar için belirlenen bazı koşullar bulunuyor. İhale süreci, şeffaf ve adil bir şekilde yürütülerek, tüm katılımcılara eşit fırsatlar sunuluyor.

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Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 09:36 Güncelleme 19 Aralık 2023, 09:40
SGK 35.000 TL teminat bedeliyle BMW satıyor: SGK’dan satılık 2.el araba ilanları görücüye çıktı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), mülkiyetine geçen çeşitli taşınır ve taşınmaz malları, avantajlı fiyatlarla satışa sunuyor. Bu haberimizde SGK tarafından yayımlanan ikinci el araba, arsa, konut ve iş yeri ilanları hakkında detaylı bilgileri bulabilirsiniz. İhalelere katılım koşulları, satışa çıkan gayrimenkullerin ve araçların özellikleri ve ihale sürecine dair tüm bilgiler burada.

SGK'nın Satışa Sunduğu Taşınır ve Taşınmaz Mallar

SGK'nın elinde bulunan ve satışa çıkarılan taşınır mallar arasında motosikletler ve ikinci el araçlar bulunuyor. Taşınmaz mallar ise arsa, tarla, iş yeri, dükkan, apartman dairesi ve bahçeli kargir evlerden oluşuyor. Bu mallar, farklı illerde yer almakta ve ihale yoluyla satışa sunulmaktadır.

İhale İle Satılacak Malların Özellikleri

  • Taşınır Mallar: İkinci el araçlar ve motosikletler
  • Taşınmaz Mallar: Arsa, tarla, iş yeri, dükkan, apartman dairesi ve bahçeli kargir evler

SGK İhalelerinde Avantajlı Fiyatlar

SGK'nın ihaleleri, piyasa fiyatlarının oldukça altında gerçekleşmektedir. Bu, alıcılar için büyük bir fırsat oluşturmakta ve ekonomik fiyatlarla gayrimenkul veya araç sahibi olma imkanı sunmaktadır.

İhale Fiyatları

  • Fiyatlar, piyasa değerinin yarısının bile altında olabilir.
  • İhaleler, farklı illerdeki gayrimenkuller ve araçlar için düzenlenmektedir.

SGK'dan Araç Alımı: Başvuru Süreci

SGK tarafından satışa sunulan gayrimenkuller ve araçlar için ilanlar, SGK'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanmaktadır. Bu ilanlar, almak isteyen kişilere detaylı bilgiler sunmakta ve başvuru süreci hakkında yönlendirme yapmaktadır.

Başvuru Yapılacak Yerler

  • İlanlar, SGK'nın resmi internet sitesi SGK GOV TR üzerinden yayımlanmaktadır.
  • Her ilan, detaylı bilgiler içermekte ve başvuru için gerekli tüm bilgileri sağlamaktadır.

İhalelere Katılım Koşulları

İhalelere katılmak isteyen bireylerin, belirli koşulları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu koşullar genellikle ihale türüne ve satılacak mala göre değişiklik gösterebilir.

Katılım İçin Gerekenler

  • İhale şartnamesinin okunması ve anlaşılması
  • Belirlenen başvuru tarihlerine uyum sağlanması
  • Gerekli belgelerin hazırlanması ve sunulması

SGK'dan Satılık Kelepir 2.El Araba İlanları

SGK'dan Satılık Kelepir 2.El Araba İlanları

SGK'dan Satılık Kelepir 2.El Araba İlanları

SGK'dan Satılık Kelepir 2.El Araba İlanları

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