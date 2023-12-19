SGK 35.000 TL teminat bedeliyle BMW satıyor: SGK’dan satılık 2.el araba ilanları görücüye çıktı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), mülkiyetine geçen çeşitli taşınır ve taşınmaz malları, avantajlı fiyatlarla satışa sunuyor. Bu haberimizde SGK tarafından yayımlanan ikinci el araba, arsa, konut ve iş yeri ilanları hakkında detaylı bilgileri bulabilirsiniz. İhalelere katılım koşulları, satışa çıkan gayrimenkullerin ve araçların özellikleri ve ihale sürecine dair tüm bilgiler burada.

SGK'nın Satışa Sunduğu Taşınır ve Taşınmaz Mallar SGK'nın elinde bulunan ve satışa çıkarılan taşınır mallar arasında motosikletler ve ikinci el araçlar bulunuyor. Taşınmaz mallar ise arsa, tarla, iş yeri, dükkan, apartman dairesi ve bahçeli kargir evlerden oluşuyor. Bu mallar, farklı illerde yer almakta ve ihale yoluyla satışa sunulmaktadır. İhale İle Satılacak Malların Özellikleri Taşınır Mallar: İkinci el araçlar ve motosikletler

İkinci el araçlar ve motosikletler Taşınmaz Mallar: Arsa, tarla, iş yeri, dükkan, apartman dairesi ve bahçeli kargir evler