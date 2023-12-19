SGK 35.000 TL teminat bedeliyle BMW satıyor: SGK’dan satılık 2.el araba ilanları görücüye çıktı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), mülkiyetine geçen çeşitli taşınır ve taşınmaz malları, avantajlı fiyatlarla satışa sunuyor. Bu haberimizde SGK tarafından yayımlanan ikinci el araba, arsa, konut ve iş yeri ilanları hakkında detaylı bilgileri bulabilirsiniz. İhalelere katılım koşulları, satışa çıkan gayrimenkullerin ve araçların özellikleri ve ihale sürecine dair tüm bilgiler burada.
SGK'nın Satışa Sunduğu Taşınır ve Taşınmaz Mallar
SGK'nın elinde bulunan ve satışa çıkarılan taşınır mallar arasında motosikletler ve ikinci el araçlar bulunuyor. Taşınmaz mallar ise arsa, tarla, iş yeri, dükkan, apartman dairesi ve bahçeli kargir evlerden oluşuyor. Bu mallar, farklı illerde yer almakta ve ihale yoluyla satışa sunulmaktadır.
İhale İle Satılacak Malların Özellikleri
- Taşınır Mallar: İkinci el araçlar ve motosikletler
- Taşınmaz Mallar: Arsa, tarla, iş yeri, dükkan, apartman dairesi ve bahçeli kargir evler
SGK İhalelerinde Avantajlı Fiyatlar
SGK'nın ihaleleri, piyasa fiyatlarının oldukça altında gerçekleşmektedir. Bu, alıcılar için büyük bir fırsat oluşturmakta ve ekonomik fiyatlarla gayrimenkul veya araç sahibi olma imkanı sunmaktadır.
İhale Fiyatları
- Fiyatlar, piyasa değerinin yarısının bile altında olabilir.
- İhaleler, farklı illerdeki gayrimenkuller ve araçlar için düzenlenmektedir.