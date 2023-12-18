Aynı anda 3 emekli maaşı birden trink alabilirsiniz! Tek formülle SGK her ay tıkır tıkır ödüyor

Sosyal güvenlik mevzuatına göre, bir sigortalı vefat ettiğinde, sağ kalan eş ölüm maaşı alma hakkına sahiptir. Bu durumda, eşin çalışma durumuna ve emeklilik durumuna göre ölüm maaşı miktarı değişebilir.

2008 Öncesi ve Sonrası Durumlar

2008 öncesinde, vefat eden sigortalının yakınları hem yetim hem de dul maaşı alabiliyordu. Ancak 2008'den sonra bu sistem değiştirildi ve daha yüksek olan maaş tercih edilmeye başlandı. Bazı istisnai durumlarda, bir kişi üç ayrı maaş alabilir, ancak bu istisnalar kurumdan kuruma değişebilir.