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Aynı anda 3 emekli maaşı birden trink alabilirsiniz! Tek formülle SGK her ay tıkır tıkır ödüyor

Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi, vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik önemli adımlar atıyor. Bu çerçevede, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emeklilere yönelik sunulan çift ve üç maaş alma imkanı, birçok kişinin dikkatini çekiyor.

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 15:34 Güncelleme 18 Aralık 2023, 15:34
Aynı anda 3 emekli maaşı birden trink alabilirsiniz! Tek formülle SGK her ay tıkır tıkır ödüyor

SGK, 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamında emeklilik hakkı kazanan vatandaşlara çift ve bazı durumlarda üç maaş alma fırsatı sunmaktadır. Bu, emeklilerin ve emekli yakınlarının yaşam standartlarını yükseltmek için tasarlanmış bir uygulamadır.

Kimler Yararlanabilir?

  • Emeklilik hakkı kazanmış ve belirli şartları yerine getiren emekliler
  • Emekli yakınları

Yararlanma Şartları

  • Emekli olmuş olmak
  • SGK'nın belirlediği gelir testi şartlarını karşılamak
  • Bazı özel durumlar (engelli emekliler, şehit yakınları vb.)

SGK Çift ve Üç Maaş Alma Şartları

Çift veya üç maaş alma hakkının kazanılabilmesi için bazı kritik şartlar vardır. Bu şartlar şunları içermektedir:

  1. Emeklilik Durumu: İlk olarak, emekli maaşı alacak kişinin emekli olmuş olması gerekmektedir. Bu, belirli bir yaşa veya çalışma süresine ulaşıldıktan sonra gerçekleşir.
  2. Gelir Testi: SGK, emekli aylığı alacak kişinin ve eşinin gelir durumunu değerlendirir. Gelir testi sonucunda, belirli bir gelir sınırını aşmayan emekliler, ek maaş alma hakkını elde edebilirler.
  3. Özel Durumlar: SGK'nın özel düzenlemeleri kapsamında bazı gruplar (örneğin, engelli emekliler veya şehit yakınları) ek maaş alma hakkına sahip olabilirler.

SSK, Bağ-Kur Çalışanları İçin Ölüm Maaşı Hakları

Sosyal güvenlik mevzuatına göre, bir sigortalı vefat ettiğinde, sağ kalan eş ölüm maaşı alma hakkına sahiptir. Bu durumda, eşin çalışma durumuna ve emeklilik durumuna göre ölüm maaşı miktarı değişebilir.

Ölüm Maaşı Alma Koşulları:

  • Çalışmayan veya Emekli Olmayan Eş: Vefat eden sigortalının maaşının %75'ini alabilir.
  • Çalışan veya Emekli Eş: Bu maaşın %50'sini alabilir.
  • Çocuklar: Maaş alma şartlarını karşılayan çocuklara da ödeme yapılır ve bu ödemeler belirli oranlarda pay edilir.

Ölüm Aylığına Hak Kazanma Şartları:

  • Vefat eden sigortalının en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin bildirilmiş olması
  • 5 yıldan beri sigortalı olunmuş olması

Maaş Hesaplamaları ve Alt Sınırlar

SGK tarafından belirlenen maaş hesaplamalarında ve alt sınırlarda bazı kritik noktalar bulunmaktadır:

  • Minimum Maaş Miktarları: Örneğin, yüzde 50 hissesi olan bir eş, belirli bir alt sınırın altında aylık alamaz. En düşük emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 lira olarak belirlenmiştir.
  • İkinci Maaş: İkinci bir maaş alan kişilere alt sınır aylık düzenlemesi kapsamında en az 11 bin 250 lira verilebilir.

2008 Öncesi ve Sonrası Durumlar

2008 öncesinde, vefat eden sigortalının yakınları hem yetim hem de dul maaşı alabiliyordu. Ancak 2008'den sonra bu sistem değiştirildi ve daha yüksek olan maaş tercih edilmeye başlandı. Bazı istisnai durumlarda, bir kişi üç ayrı maaş alabilir, ancak bu istisnalar kurumdan kuruma değişebilir.

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