Aynı anda 3 emekli maaşı birden trink alabilirsiniz! Tek formülle SGK her ay tıkır tıkır ödüyor

SSK, Bağ-Kur Çalışanları İçin Ölüm Maaşı Hakları
Sosyal güvenlik mevzuatına göre, bir sigortalı vefat ettiğinde, sağ kalan eş ölüm maaşı alma hakkına sahiptir. Bu durumda, eşin çalışma durumuna ve emeklilik durumuna göre ölüm maaşı miktarı değişebilir.
Maaş Hesaplamaları ve Alt Sınırlar
SGK tarafından belirlenen maaş hesaplamalarında ve alt sınırlarda bazı kritik noktalar bulunmaktadır:
- Minimum Maaş Miktarları: Örneğin, yüzde 50 hissesi olan bir eş, belirli bir alt sınırın altında aylık alamaz. En düşük emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 lira olarak belirlenmiştir.
- İkinci Maaş: İkinci bir maaş alan kişilere alt sınır aylık düzenlemesi kapsamında en az 11 bin 250 lira verilebilir.
2008 Öncesi ve Sonrası Durumlar
2008 öncesinde, vefat eden sigortalının yakınları hem yetim hem de dul maaşı alabiliyordu. Ancak 2008'den sonra bu sistem değiştirildi ve daha yüksek olan maaş tercih edilmeye başlandı. Bazı istisnai durumlarda, bir kişi üç ayrı maaş alabilir, ancak bu istisnalar kurumdan kuruma değişebilir.