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O tarihler öncesi sonrası sigortalı olanlara müjde! EYT’li olamayana kademeli emeklilik geliyor: İşte o tablo

AK Parti tarafından gerçekleştirilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, Türkiye’de emeklilik koşullarında önemli değişikliklere neden oldu. Bu yeni düzenlemeler, emeklilik planlaması yapan bireyler için çeşitli önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor. Hem EYT paketinden yararlananlar hem de bu haktan yararlanamayanlar için farklı emeklilik koşulları ve kademeli geçiş süreçleri tanımlanmış durumda.

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 09:08 Güncelleme 13 Aralık 2023, 09:08
O tarihler öncesi sonrası sigortalı olanlara müjde! EYT’li olamayana kademeli emeklilik geliyor: İşte o tablo

AK Parti tarafından yapılan yasal düzenlemeyle hayata geçirilen birinci Emekliye Ayrılma Yaşı (EYT) paketi, yerel seçimlerden hemen önce çıkarıldı. Bu düzenleme kapsamında 3 milyon EYT'li, emeklilik hakkı kazanarak maaş almaya başladı. Ancak, 9 Eylül 1999 ve sonrası ilk işe giriş tarihi olan kişiler, bu düzenlemeden mağdur oldular. Tek bir günle EYT hakkını kaçıran bu kişiler, 17 yıl fazladan çalıştıklarını belirterek, kademeli emeklilik talebinde bulunmaya başladılar.

8 Eylül 1999 Öncesi Sigortalılar için Emeklilik Şartları

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşlar için emeklilikte yaş şartı kaldırıldı. Bu düzenleme sonucunda, yaklaşık 3 milyon kişi emeklilik hakkına kavuştu ve bu sayının 5 milyona ulaşması bekleniyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, bu tarihten önce sigortalı olanları kapsıyor ve yaş şartını ortadan kaldırıyor.

EYT düzenlemesinin ardından, 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için emeklilik şartları da merak konusu oldu. EYT'li olmayan sigortalılar için, işe giriş tarihlerine bağlı olarak kademeli bir yaş şartı bulunuyor. Bu şartlar, emekli olabilmek için gereken yaş ve prim koşullarını belirliyor.

Emeklilikte Uygulanan Kanun Hükümleri

Hizmet akdiyle çalışanların emekli olabilmeleri için hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı, ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik gösteriyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu yürürlük tarihinden önce, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanlar için, bu kanunlardaki şartlar geçerli olacak ve bu kişilerin kazanılmış hakları korunacak.

Kadın ve Erkekte Emeklilik Yaş Şartı

İşe giriş tarihine göre emeklilik şartları aşağıdaki gibi belirleniyor:

  • 8/9/1999 ve öncesinde sigortalı olarak işe başlayanlar, EYT kanunu kapsamına giriyor. 23/5/2002 tarihinde 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim ödeme gün sayısı ve kadınlarda 50, erkeklerde ise 55 yaş şartlarını yerine getirenler emekli olabiliyor.
  • Bu tarihte bu şartları yerine getiremeyenler için kademeli geçiş süreci öngörülüyor.

EYT'li Olamayanlar İçin Şartlar

8/9/1999-30/4/2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayanlar için şartlar şöyle:

  • Kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak ve 7000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak.
  • Kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak ve 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 4500 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak.

30/4/2008'den sonra ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayanlar için ise 5510 sayılı Kanunla belirlenen şartlar geçerli.

5510 Sayılı Kanun ve Emeklilik Koşulları

  • 01.01.2036 tarihine kadar kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak ve 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak.
  • 01.01.2036 tarihinden sonra, gün koşulunun yerine getirildiği tarih aralığındaki yaş hadleri esas alınarak yaşlılık aylığına hak kazanılıyor.

Faruk Erdem/ Takvim.com.tr

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