O tarihler öncesi sonrası sigortalı olanlara müjde! EYT’li olamayana kademeli emeklilik geliyor: İşte o tablo

AK Parti tarafından yapılan yasal düzenlemeyle hayata geçirilen birinci Emekliye Ayrılma Yaşı (EYT) paketi, yerel seçimlerden hemen önce çıkarıldı. Bu düzenleme kapsamında 3 milyon EYT'li, emeklilik hakkı kazanarak maaş almaya başladı. Ancak, 9 Eylül 1999 ve sonrası ilk işe giriş tarihi olan kişiler, bu düzenlemeden mağdur oldular. Tek bir günle EYT hakkını kaçıran bu kişiler, 17 yıl fazladan çalıştıklarını belirterek, kademeli emeklilik talebinde bulunmaya başladılar.

8 Eylül 1999 Öncesi Sigortalılar için Emeklilik Şartları 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşlar için emeklilikte yaş şartı kaldırıldı. Bu düzenleme sonucunda, yaklaşık 3 milyon kişi emeklilik hakkına kavuştu ve bu sayının 5 milyona ulaşması bekleniyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, bu tarihten önce sigortalı olanları kapsıyor ve yaş şartını ortadan kaldırıyor.