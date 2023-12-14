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Kimin ikramiyesi hangi gün yatacak? SGK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C ve bütün emekliler için tarih netleşti: Çalışan emekliye 5.000 TL ikramiye neden yatmadı?

Türkiye genelinde 4.7 milyon emeklinin gözü, 5 bin TL tutarındaki ikramiyede. Bu ek ödeme, emeklilerin maddi durumlarına önemli bir katkı sağlayacak. İkramiyenin süreci ve ödeme tarihi merak konusu oldu. Peki, Kimin ikramiyesi hangi gün yatacak? Çalışan emekliye 5.000 TL ikramiye neden yatmadı? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 08:31 Güncelleme 14 Aralık 2023, 08:31
Kimin ikramiyesi hangi gün yatacak? SGK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C ve bütün emekliler için tarih netleşti: Çalışan emekliye 5.000 TL ikramiye neden yatmadı?

Türkiye'de yeni yıl yaklaşırken, emeklilerin gözleri hem ikramiyelere hem de olası zamlara çevrildi. Sadece çalışmayan emekliler, dul ve yetimler değil; aynı zamanda çalışan emekliler de 5 bin TL ikramiye umuduyla bekleyişe geçti.

DÜZENLEME HANGİ AŞAMADA?

Yaklaşık 12 milyon kişiye 11-14 Kasım tarihleri arasında verilen tek seferlik ikramiyenin, düzenlemenin dışında kalan emeklilere de ödenmesi için hazırlanan düzenleme önceki hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

İkramiyenin de içerisinde yer aldığı torba yasa tasarısı, geçen hafta da TBMM Genel Kurulu gündemine de geldi.

Kanun teklifinin Genel Kurul'da görüşmeleri başlandı.

BÜTÇE 24 ARALIK'TA TAMAM

Ancak bu hafta Meclis'te bütçe maratonu başladı. TBMM Genel Kurulu'nda Pazartesi günü başlayan bütçe görüşmeleri 14 gün sürecek.

Cumartesi ve pazar günleri dahil aralıksız toplanacak Genel Kurul, günlük programını tamamlayıncaya kadar çalışacak. Hazırlanan çalışma takvimine göre 24 Aralık'ta bütçe görüşmeleri tamamlanacak.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

İkramiyenin de içerisinde yer aldığı düzenlemenin 25 Aralık itibariyle TBMM Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor. Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşacak olan teklif, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Erdoğan'ın onayının ardından da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bu süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte emeklilere ödeme yapılacak takvimini duyuracak.

CEVDET YILMAZ NE DEDİ?

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan bir açıklama geldi. Yılmaz, 2024 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında, ikramiye konusuna değindi.

Yılmaz, "Çalışmayan emeklilerimizle ilgili Meclisimiz bir düzenleme yapmıştı. Çalışanlara ilişkin düzenleme de Meclisimizin gündemindedir. En yakın zamanda çıkmasını temenni ediyoruz" dedi.

NE ZAMAN ÖDENECEK?

İkramiye ödemesi Aralık ayı sonunda yapılabileceği gibi, büyük bir ihtimalle Ocak ayı içerisinde çalışan emeklilerin hesabına yatırılacak.

En güçlü ihtimal Ocak ayının ilk yarısında ödenmesi. İkramiyenin en geç ise Ocak ayında zamlı maaşlarla birlikte yatırılabileceği belirtiliyor.

İkramiye tek seferlik bir ödeme. Çalışmayan emekliler ile dul ve yetimler ödemelerini aldı.

Yasanın çıkmasıyla bu ödemeden yararlanmamış olanlara yani çalışan emeklilere 5'er bin lira yatırılacak.

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