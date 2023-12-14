Kimin ikramiyesi hangi gün yatacak? SGK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C ve bütün emekliler için tarih netleşti: Çalışan emekliye 5.000 TL ikramiye neden yatmadı?

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?



İkramiyenin de içerisinde yer aldığı düzenlemenin 25 Aralık itibariyle TBMM Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor. Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşacak olan teklif, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan'ın onayının ardından da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bu süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte emeklilere ödeme yapılacak takvimini duyuracak.

CEVDET YILMAZ NE DEDİ?



Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan bir açıklama geldi. Yılmaz, 2024 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında, ikramiye konusuna değindi. Yılmaz, "Çalışmayan emeklilerimizle ilgili Meclisimiz bir düzenleme yapmıştı. Çalışanlara ilişkin düzenleme de Meclisimizin gündemindedir. En yakın zamanda çıkmasını temenni ediyoruz" dedi.

NE ZAMAN ÖDENECEK? İkramiye ödemesi Aralık ayı sonunda yapılabileceği gibi, büyük bir ihtimalle Ocak ayı içerisinde çalışan emeklilerin hesabına yatırılacak. En güçlü ihtimal Ocak ayının ilk yarısında ödenmesi. İkramiyenin en geç ise Ocak ayında zamlı maaşlarla birlikte yatırılabileceği belirtiliyor. İkramiye tek seferlik bir ödeme. Çalışmayan emekliler ile dul ve yetimler ödemelerini aldı. Yasanın çıkmasıyla bu ödemeden yararlanmamış olanlara yani çalışan emeklilere 5'er bin lira yatırılacak.