Kimler nasıl alabilir şartları neler? SGK faizsiz konut kredisi veriyor!

Faizsiz konut kredisi hakkından yararlanma şartları vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaktadır. SGK, resmi web sitesi üzerinden bu konuda açıklamalarda bulunmuş ve hak sahibi olabilecek vatandaşları detaylı bir şekilde listelemiştir.

Kimler Yararlanabilir: Hak Sahipleri ve Şartlar SGK'nın sunduğu faizsiz konut kredisi, 2330 sayılı Kanun hükümleri altında, harp veya vazife malulü olarak aylık alan kişilere açıktır. Ayrıca, ilgili kanunlar kapsamında vefat edenlerin dul ve yetimlerine de bu haktan yararlanma imkanı sağlanmıştır. 15 Temmuz Gazileri de 684 sayılı KHK kapsamında bu krediden faydalanabilmektedirler.