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Kimler nasıl alabilir şartları neler? SGK faizsiz konut kredisi veriyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşlara birçok farklı imkan sunarken, bunlardan biri de faizsiz konut kredisidir. Bu kredi, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Ancak, SGK tarafından sunulan bu faizsiz konut kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşların belirli şartları taşıması gerekiyor. SGK'nın bu konut kredisiyle ilgili şartları ve detayları, vatandaşların dikkatle incelemesi gereken önemli konular arasında bulunuyor.

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 09:02 Güncelleme 07 Aralık 2023, 09:09
Kimler nasıl alabilir şartları neler? SGK faizsiz konut kredisi veriyor!

Faizsiz konut kredisi hakkından yararlanma şartları vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaktadır. SGK, resmi web sitesi üzerinden bu konuda açıklamalarda bulunmuş ve hak sahibi olabilecek vatandaşları detaylı bir şekilde listelemiştir.

Kimler Yararlanabilir: Hak Sahipleri ve Şartlar

SGK'nın sunduğu faizsiz konut kredisi, 2330 sayılı Kanun hükümleri altında, harp veya vazife malulü olarak aylık alan kişilere açıktır. Ayrıca, ilgili kanunlar kapsamında vefat edenlerin dul ve yetimlerine de bu haktan yararlanma imkanı sağlanmıştır. 15 Temmuz Gazileri de 684 sayılı KHK kapsamında bu krediden faydalanabilmektedirler.

Öncelikli Hak Sahipleri: Sıralama ve Koşullar

Faizsiz konut kredisi için öncelik sırası da belirlenmiştir. Öncelik, malul kişinin kendisine aittir. Eğer malul kişinin eşi varsa, ikinci öncelik hakkı ona geçer. Malulün eşi yoksa, yetim aylığı alan çocuklar bu haktan yararlanabilir. Eğer bu koşulları sağlayan kimse yoksa, malulün anne ve babası bu haktan faydalanabilir.

Kredi Kullanımı ve Limitler

Bu özel konut kredisi, sadece bir konut için kullanılabilir. Kredi, birden fazla konut için geçerli değildir.

Kredi Geri Ödemeleri: Süreç ve Koşullar

SGK, kredi geri ödemeleri hakkında da önemli bilgiler vermektedir. Geri ödemeler, kredi sahibinin maaşından kesinti yapılması suretiyle gerçekleştirilecek. Ödemeler, alınan aylığın dörtte biri oranında kesilerek yapılacaktır.

Başvuru Süreci: Kolaylaştırılan İşlemler

Daha önce, kredi başvuruları SGK tarafından verilen Hak Sahipliği Belgesine göre yapılıyordu. Ancak, artık bu belgeye gerek kalmadan, hak sahibi vatandaşlar doğrudan T.C. Ziraat Bankası veya T. Halk Bankası şubelerine başvuru yapabilecekler.

KAYNAK: https://www.sgk.gov.tr/Content/Post/801a7d66-0d81-4050-802b-c48df4b54c0a/Faizsiz-Konut-Kredisi-2022-05-24-03-10-26

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