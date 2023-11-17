Emekli çiftçiye 5 bin TL ikramiye verilecek mi? ÇKS kaydı olan emekliler 5000 TL ikramiye alacak mı? Başkan Erdoğan duyurdu!

Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak verilen ikramiye ödemeleri dün tamamlandı. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesine sahip emeklilere ödeme yapılıp yapılmayacağı konusunda araştırmalar devam ediyor. İşte detaylar...
Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak verilen ikramiye ödemeleri dün tamamlandı. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesine sahip emeklilere ödeme yapılıp yapılmayacağı konusunda araştırmalar devam ediyor. İşte detaylar...
ÇKS KAYDI OLANLAR 5 BİN TL İKRAMİYE ALACAK MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyeden yararlanamayan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler için hazırlık yapılması için devreye girdi.
Emeklilere 5 bin liralık ikramiye verilmesi uygulamasında çalışan emekliler kapsam dışında bırakılmıştı. ÇKS sistemine kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için kapsam dışında kaldı.
Yaklaşık 1.6 milyon emekli çiftçi de bu uygulamadan yararlanamadı. Emekli çiftçiler AK Partili milletvekillerini adeta telefon yağmuruna tutup "Biz yıllar önce ÇKS sistemine kayıt yaptırmıştık. Hâlâ bunun sürdüğünü bile bilmiyoruz. Yıllardır çalışmıyoruz" dedi.
ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ
AK Parti grubu ve parti yönetimi, vatandaştan gelen bu talepleri Erdoğan'a iletti. ÇKS sistemine kayıtlı emekli çiftçiler ile ilgili bir düzenleme yapılmasının doğru olacağını dile getirdi. Başkan Erdoğan, partinin ve vatandaşların kendisine ilettiği bu konu üzerine ilgili bakanlar ile problemin çözümü için konuşacağını, buna bakmalarını isteyeceğini söyledi.
ÇKS NEDİR?
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanıdır.