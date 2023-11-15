Emekli maaşı 12.000 TL’nin altında olanlara sevindirici haber! Bu ayın sonuna kadar ödeme yapılacak

Günümüzde, emekliler bankalar için önemli bir müşteri grubunu temsil ediyor. Türkiye'nin önde gelen bankaları, emekli maaşlarını kendi sistemlerine çekmek için çeşitli promosyonlar ve avantajlar sunuyor. Bu promosyonlar, hem emeklilere ek gelir fırsatı sunmakta hem de bankaların müşteri tabanını genişletmeye yönelik stratejik adımlar olarak değerlendirilebilir.

Akbank Emekli Maaş Promosyonu

1 Kasım - 30 Kasım 2023 tarihleri arasında SGK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı'ndan emekli olanlar, emekli maaşlarını Akbank'a taşıyarak büyük bir fırsattan yararlanabilirler. Akbank, bu dönemde maaşını bankaya taşıyan emeklilere 10.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. Bu teklifin yanı sıra, Axess veya Wings kredi kartlarına tanımlanacak beş yeni otomatik fatura ödeme talimatı için her fatura başına 400 TL olmak üzere toplamda 2.000 TL chip-para da veriyor. Böylece, emekliler toplamda 12.000 TL'ye varan bir ödül kazanma şansına sahip oluyorlar. Akbank, bu süreci daha da kolaylaştırmak için Akbank Mobil, İnternet Şubesi veya Müşteri İletişim Merkezi üzerinden maaş taşıma ve promosyon başvurusu yapma imkanı sunuyor.