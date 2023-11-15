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Sigortayı 5 yıl geriye çekiyor! SGK girişi 2000-2006 arası olanlara erken emeklilik kapısı aralandı! Son 1800 günlük prim...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları, Bağ-Kur üzerinden sigortalı olan vatandaşlar arasında büyük bir merak uyandırdı. Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesine yönelik başlatılan çalışma, erken emeklilik bekleyen birçok Bağ-Kur sigortalısını ilgilendiriyor. İşte, Bağ-Kur prim gün sayıları ne zaman düşecek sorusunun yanıtı ve Bağ-Kurluların erken emeklilik imkanı ile ilgili detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 07:31 Güncelleme 15 Kasım 2023, 08:00
Sigortayı 5 yıl geriye çekiyor! SGK girişi 2000-2006 arası olanlara erken emeklilik kapısı aralandı! Son 1800 günlük prim...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının çıkmasıyla birlikte, 9000 prim günü şartı nedeniyle birçok Bağ-Kur sigortalısı yasadan faydalanamamıştı. Ancak, bu durumu düzeltmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılan çalışma sonucunda, Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı tanınacak.

1800 prim yeterli, 5-6-7 yıl ile SGK onayı geldi! EYTsiz, yaş şartsız 45den 55 yaşa kadar erken emeklilik şansı geldi! Kısmi, kademeli, malulen...
1800 prim yeterli, 5-6-7 yıl ile SGK onayı geldi! EYT'siz, yaş şartsız 45'den 55 yaşa kadar erken emeklilik şansı geldi! Kısmi, kademeli, malulen...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayılarının 7200'e düşürülmesine yönelik çalışmalara ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan, bu konuda talimat aldıklarını ve çalışmalara başladıklarını belirtti. Bu düzenleme ile Bağ-Kur'lulara, 5 yıl öncesinden emekli olma hakkının tanınacağını ifade etti.

Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayısının düşürülmesi, uzun süredir gündemde olan ve birçok Bağ-Kur sigortalısını yakından ilgilendiren bir konu olarak öne çıkıyor. Bakan Işıkhan, bütçe disiplini çerçevesinde bu hedefi gerçekleştireceklerini ve düzenlemenin 2. Torba Yasa ile TBMM'ye gelmesinin beklendiğini açıkladı.

Bu düzenleme ile Bağ-Kur'lular, 7200 prim günü şartını sağladıklarında 5 yıl öncesinden emekli olma hakkına kavuşacaklar. Bu adım, özellikle EYT kapsamında Bağ-Kur sigortalılarını olumlu bir şekilde etkileyecek.

Öte yandan, Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayısının düşürülmesiyle ilgili detaylar ve düzenlemenin resmi olarak yürürlüğe girmesi, sigortalılar arasında büyük bir merakla bekleniyor.

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