Sigortayı 5 yıl geriye çekiyor! SGK girişi 2000-2006 arası olanlara erken emeklilik kapısı aralandı! Son 1800 günlük prim...

Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayısının düşürülmesi, uzun süredir gündemde olan ve birçok Bağ-Kur sigortalısını yakından ilgilendiren bir konu olarak öne çıkıyor. Bakan Işıkhan, bütçe disiplini çerçevesinde bu hedefi gerçekleştireceklerini ve düzenlemenin 2. Torba Yasa ile TBMM'ye gelmesinin beklendiğini açıkladı.
Bu düzenleme ile Bağ-Kur'lular, 7200 prim günü şartını sağladıklarında 5 yıl öncesinden emekli olma hakkına kavuşacaklar. Bu adım, özellikle EYT kapsamında Bağ-Kur sigortalılarını olumlu bir şekilde etkileyecek.
Öte yandan, Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayısının düşürülmesiyle ilgili detaylar ve düzenlemenin resmi olarak yürürlüğe girmesi, sigortalılar arasında büyük bir merakla bekleniyor.