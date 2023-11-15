Sigortayı 5 yıl geriye çekiyor! SGK girişi 2000-2006 arası olanlara erken emeklilik kapısı aralandı! Son 1800 günlük prim...

Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayısının düşürülmesi, uzun süredir gündemde olan ve birçok Bağ-Kur sigortalısını yakından ilgilendiren bir konu olarak öne çıkıyor. Bakan Işıkhan, bütçe disiplini çerçevesinde bu hedefi gerçekleştireceklerini ve düzenlemenin 2. Torba Yasa ile TBMM'ye gelmesinin beklendiğini açıkladı.