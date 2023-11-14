Emekli Sandığı, memur emeklilerine 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? İkramiye neden yatmadı? Dul, yetim, çiftçi emeklisine 5000 lira verilecek mi?

Ülkemizde Kasım ayında dağıtılacak olan 5 bin lira değerindeki ikramiye, emekliler ve belirli hak sahipleri için büyük bir önem taşıyor. Peki, Memur emeklisi 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? İkramiye neden yatmadı? Dul, yetim, çiftçi emeklisine 5000 lira verilecek mi? İşte detaylar...

YENİ UYGULAMA İLE KOLAYLIK

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yapılan açıklamada ikramiye ve seyyanen ödemelere ilişkin yeni uygulama tanıtıldı. "Kıymetli emeklilerimiz, ikramiyeleriniz ve seyyanen yapılan ödemeleriniz ile ilgili; [▪️] ikramiye yılı, [▪️] ikramiye tipi, [▪️] ikramiye tutarı ve [▪️] ödeme durumu bilgilerine artık "Emekliler için Bayram İkramiyesi ve Seyyanen Ödeme Sorgulama" hizmeti ile

@ekapi üzerinden ulaşabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

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İKRAMİYE KİMLERE ÖDENİYOR?



Normal şartlarda ikramiye alan hak sahipleri şöyle sıralanıyor:

- SSK ve Bağ-Kur emeklileri

- Emekli Sandığı emeklileri

- Şehit yakınları ve gaziler

- Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar

- Ölüm aylığı alanlar

- Şeref aylığı alanlar

- Geçici köy korucuları

- Kore, Kıbrıs, İstiklal Harbi gazileri

- Şampiyon sporcular ve terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan siviller ve diğer hak sahipleri. 5 bin liralık ikramiye de bu hak sahiplerinden çalışmayanlara ödenecek.