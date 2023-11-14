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ÇKS belgesi olan emeklilere 5000 TL yatacak mı? Kimler 5 bin TL ikramiye alamayacak?

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi sahibi emeklilerin, 5 bin TL'lik ikramiye alıp alamayacakları konusunda son zamanlarda birçok soru işareti ortaya çıktı. Bu konuda, 02 Kasım 2023 tarihli ve 32352 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7464 sayılı Kanun'un 20. maddesi ve 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 98. madde kapsamında önemli bir açıklama yapıldı. Yapılan bu açıklamaya göre, 2023 yılı Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık almakta olan kişilere, bir defaya mahsus olmak üzere 5.000 TL ödeme yapılacağı ifade edildi. Bu düzenleme, özellikle ÇKS belgesi sahibi emekliler arasında büyük bir ilgi ve merak uyandırdı. Emekliler, kendilerinin de bu ödemeden faydalanıp faydalanamayacaklarını merak ediyorlar. Bu düzenleme, emeklilere ekonomik olarak önemli bir destek sağlayacak ve onların maddi durumlarına olumlu bir katkıda bulunacak gibi görünüyor.

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 10:51 Güncelleme 14 Kasım 2023, 10:51
ÇKS belgesi olan emeklilere 5000 TL yatacak mı? Kimler 5 bin TL ikramiye alamayacak?

100.yıl ikramiyesi ile ilgili olarak emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri, "ÇKS belgesi olanlar emekli ikramiyesi alabilecek mi?" sorusudur. 5000 TL ikramiye ödemesi, özellikle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen bir maddeyle gündeme geldi, ancak bu ikramiyeden çalışan emeklilerin yararlanamayacağı ifade edildi. Peki kimler 5 bin TL ikramiye alamayacak? ÇKS belgesi olan emeklilere 5000 TL yatacak mı? İşte tüm detaylar...

Çalışan Emeklilerin İkramiye Durumu

Bu kanuna göre, herhangi bir işyerinde veya kendi adına çalışmaya devam eden emeklilerin bu ödemeden yararlanamayacağı açıklandı. Bu durum, ÇKS belgesi olan emeklilerin de bu haktan yararlanamayacak olması anlamına geliyor.

ÇKS Belgesi Olan Emeklilere 5000 TL Yatacak Mı?

Konuyla ilgili olarak şu an itibarıyla herhangi bir resmi düzeltme ya da açıklama bulunmamaktadır. Bu durum, ÇKS belgesi olan emeklilerin ve diğer çalışan emeklilerin bekleyişini sürdürmelerine yol açıyor.

Bu gelişmeler, emeklilere yönelik ikramiye ödemelerinin kapsamı ve şartları hakkında önemli bilgiler sunuyor. ÇKS belgesi sahibi emekliler ve diğer çalışan emekliler, bu ikramiyeden yararlanamayacak olmaları nedeniyle, konuya ilişkin gelecek açıklamaları ve düzeltmeleri beklemek durumunda kalıyorlar. Bu durum, özellikle emeklilerin ekonomik refahı açısından önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

Emekliler o tarihlerde hesaplarını kontrol etsin, ödemeler hesapta!
EMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

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