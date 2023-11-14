100.yıl ikramiyesi ile ilgili olarak emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri, "ÇKS belgesi olanlar emekli ikramiyesi alabilecek mi?" sorusudur. 5000 TL ikramiye ödemesi, özellikle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen bir maddeyle gündeme geldi, ancak bu ikramiyeden çalışan emeklilerin yararlanamayacağı ifade edildi. Peki kimler 5 bin TL ikramiye alamayacak? ÇKS belgesi olan emeklilere 5000 TL yatacak mı? İşte tüm detaylar...

Çalışan Emeklilerin İkramiye Durumu Bu kanuna göre, herhangi bir işyerinde veya kendi adına çalışmaya devam eden emeklilerin bu ödemeden yararlanamayacağı açıklandı. Bu durum, ÇKS belgesi olan emeklilerin de bu haktan yararlanamayacak olması anlamına geliyor.