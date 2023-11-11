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SGK'dan anında sorgulayabilirsiniz! 18 yaş üzerine verilecek! Bu şartlara uyanlara trink ödenecek

18 yaş üzerindekiler için sunulan destek ödemeleri, SGK'nın hızlı sorgulanabilir bir hizmeti olarak önem taşıyor. Bu ödemeler, tek seferlik ya da düzenli olarak başvuru yapılarak alınabilir. Özellikle 2023 yılıyla birlikte artan bu ödemeler, çalışmayan, yaşlı, engelli ya da bakıma muhtaç vatandaşların mağduriyetlerini azaltmayı hedefliyor. İşte merak edilenler haberimizde...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Kasım 2023, 13:25 Güncelleme 11 Kasım 2023, 13:25
SGK’dan anında sorgulayabilirsiniz! 18 yaş üzerine verilecek! Bu şartlara uyanlara trink ödenecek

Ülkemizde yardım ve destek ödemeleri, vatandaşların yaşadığı çeşitli ihtiyaçları karşılamak üzere geniş bir yelpazede sunuluyor. Temmuz ayında artan ödemelerle birlikte, milyonlarca insanın bu desteklerden faydalandığı biliniyor. Farklı kategoriler altında yapılan bu ödemeler, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla başvuruları alınıp onaylandıktan hemen sonra PTT veya banka hesaplarına aktarılıyor. İşte destek ödemelerine dair merak edilenler haberimizde...

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Emekliye %52.83 zamla yeni maaş çıktı! 7.500 TL alan SSK, Bağkur'luya yüzde 4-5 oranında ek ödeme netleşti! En düşük emekli maaşı 12'lik Refah Payı dahil...

VERİLEN DESTEK ÖDEMELERİ NELERDİR?

İş görememezlik ödemesi

Çeyiz ödemesi

Süt parası

Eğitim desteği

Çeyiz desteği

SGK ÖDEME NASIL SORGULANIR?

e-Devlet SGK sorgulama üzerinden kalan ödemelerinizi sorgulayabilirsiniz. İlk adım olarak e-Devlet'te yer alan arama alanına SGK şahıs ödemesi yazın.

Ardından karşınıza çıkan SGK şahıs ödeme sorgulama alanına tıklayarak adınızıa yatırılan bir para olup olmadığını sorgulayabilirsiniz.

ÇEYİZ DESTEĞİ

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; çeyiz hesabında ödeme tutarları ve desteğin üst sınırı her yıl Ocak'ta yeniden değerleme oranı kadar yükseliyor. Yeni tutarların sinyali geldi. 36 bin 548 lira olan devlet katkısı üst sınırı, yüzde 58.46 yeniden değerleme oranıyla 57 bin 915 liraya çıkacak. Çiftler bu destekten ayrı ayrı yararlanıp devletten 115 bin 830 lira alabilecek. İşte çeyiz hesabında yeni yılda hayata geçmesi beklenen yeni tutarlar:

- Aylık ödemede alt sınır 630,51 liradan 999,11, üst sınır 6 bin 305 lira 22 kuruştan 9 bin 991 lira 25 kuruşa çıkacak. 3 aylık ödemeyi tercih edenlerde ise bin 891 lira 56 kuruş olan alt sınır 2 bin 997 lira 37 kuruşa, 18 bin 915 lira 74 kuruş olan üst sınır 29 bin 973 lira 88 kuruşa yükselecek.

EVDE BAKIMA 5.098 TL

Evde bakım maaşı Temmuz ve Ocak aylarında 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda zamlanıyor. Son olarak Temmuz ayında yapılan 6 aylık enflasyon oranı doğrultuısunda evde bakım maaşları yüzde 17,55 oranında artarak 5 bin 98 liraya yükseldi.

ENGELLİYE 1.874- 2.811 TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını belirtti.Bu kapsamda; Yaşlı aylığının 2.348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığının 1.874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığının 2.811 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

YAŞLIYA 2.348 TL

Ocak 2024 yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı neticesinde memur maaşlarının yüzde 40 civarında artması bekleniyor. Bu bilgiden hareketle, 2.348 TL olan 65 yaş aylığının 2024 Ocak ayında 3.400 TL olması bekleniyor.

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