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Emekliler o tarihlerde hesaplarını kontrol etsin, ödemeler hesapta! SSK, Bağ-Kur, EYT, Emekli Sandığı 13,14,17,18,19,20,21 Kasım'da...

5.000 TL emekli ikramiyesi hesaplara yatmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ayrıca Kasım ayında emekli maaşı ödemeleri için herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını bildirdi. Normal şartlarda SSK emekli maaşı ödemeleri ayın 17'sinde başlıyor ve 26'sına kadar devam ediyor. Bağ-Kur emekli maaşları ise her ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplara aktarılıyor. İşte Cumhuriyet Bayramı 5 bin TL ödeme günleri ve emekli maaşı ödeme takvimi...

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Giriş Tarihi 12 Kasım 2023, 23:42 Güncelleme 12 Kasım 2023, 23:42
Emekliler o tarihlerde hesaplarını kontrol etsin, ödemeler hesapta! SSK, Bağ-Kur, EYT, Emekli Sandığı 13,14,17,18,19,20,21 Kasım’da...

5.000 TL emekli ikramiyesi ödeme günleri ve emekli maaşı Kasım ayı hesaplara yatma tarihi netleşti. SSK, Bağ-Kur, EYT, Emekli Sandığı tümünü ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 5 bin TL ödeneceğinü müjdelemişti. Ödeme tarihi de açıklandı. İşte tüm detaylar...

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

Emeklilere yönelik ikramiye ödemeleri başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere yönelik özel ikramiye ödemelerini gerçekleştirmeye başladı. Ancak, bu ödeme kampanyası kapsamında çalışan emekliler dışında kalanlar yararlanabilecek.

SSK kapsamında aylık alanlardan;

Aylık ödeme günü 17,18, 19 olanlar için 11 Kasım'da ödeme yapıldı,
Aylık ödeme günü 20, 21, 22 olanlara 12 Kasım'da ödeme yapıldı,
Aylık ödeme günü 23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım'da emekli ikramiyesi ödemesi yapılacak.
Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara 5000 TL emekli ikramiyesi 14 Kasım'da yapılacak.

BAKANLIKTAN EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ İÇİN AÇIKLAMA GELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekli maaşları için açıklama yapıldı. Bakanlık Kasım ayında emekli maaşı ödemeleri için herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını bildirdi.

Normal şartlarda SSK emekli maaşı ödemeleri ayın 17'sinde başlıyor ve 26'sına kadar devam ediyor. Bağ-Kur emekli maaşları ise her ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplara aktarılıyor.

SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.

Emekli aylığı ödeme tarihleri tahsis numarasının son hanesine göre değişiyor. Ödemelerin hafta sonuna denk gelmesi durumunda ise emekli aylıkları örneğin Cumartesine denk gelmesi durumunda Cuma, Pazara denk gelmesi durumunda Pazartesi yapılıyor.

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