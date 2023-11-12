Emekliler o tarihlerde hesaplarını kontrol etsin, ödemeler hesapta! SSK, Bağ-Kur, EYT, Emekli Sandığı 13,14,17,18,19,20,21 Kasım’da...

BAKANLIKTAN EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ İÇİN AÇIKLAMA GELDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekli maaşları için açıklama yapıldı. Bakanlık Kasım ayında emekli maaşı ödemeleri için herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını bildirdi.
Normal şartlarda SSK emekli maaşı ödemeleri ayın 17'sinde başlıyor ve 26'sına kadar devam ediyor. Bağ-Kur emekli maaşları ise her ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplara aktarılıyor.
SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.
Emekli aylığı ödeme tarihleri tahsis numarasının son hanesine göre değişiyor. Ödemelerin hafta sonuna denk gelmesi durumunda ise emekli aylıkları örneğin Cumartesine denk gelmesi durumunda Cuma, Pazara denk gelmesi durumunda Pazartesi yapılıyor.