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Emekli maaşınızı şipşak katlayın, yükseltin! Bunları yapın kazanır

Haberimizde, EYT kapsamında bulunan ve bulunmayan bireyler için emeklilik maaşlarının hesaplanma yöntemlerini ve daha yüksek maaş alma yollarını anlatıyoruz. Emekli maaşlarının hesaplanması, çalışma hayatı boyunca SGK'ya bildirilen brüt kazançlara dayanır. Burada dikkate alınan üç önemli dönem bulunur.

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 10:03 Güncelleme 06 Kasım 2023, 10:03
Emekli maaşınızı şipşak katlayın, yükseltin! Bunları yapın kazanır

Günümüzde, emeklilik sistemleri ve emekli maaşları üzerine olan tartışmalar, özellikle de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının çıkarılmasının ardından daha da alevlenmiş durumda. Sigortalılar, emeklilik haklarına erişebilmenin yollarını ararken, aynı zamanda daha yüksek emekli maaşı almanın peşindeler.

Emekli Maaşlarının Hesaplanması

Emekli maaşlarının hesaplanması, çalışma hayatı boyunca SGK'ya bildirilen brüt kazançlara dayanır. Burada dikkate alınan üç önemli dönem bulunur:

  1. 9 Eylül 1999 öncesi - Bu dönemde sigortalılık süresine ve kazanç miktarına göre yüzde 70 ila yüzde 76 arasında bir Aylık Bağlama Oranı (ABO) uygulanır.

  2. 9 Eylül 1999 - 1 Ekim 2008 arası - Bu dönemde ABO yüzde 65'e çekilmiştir.

  3. 1 Ekim 2008 sonrası - Sosyal güvenlik reformu ile birlikte ABO yüzde 50'ye kadar düşebilir.

Emekli Maaşı Nasıl Yüksek Alınır?

Emekli maaşını yüksek almanın yollarını anlamak için, brüt maaşın ve sigortalılık sürecinin nasıl işlediğini kavramak gerekiyor. İşte almanız gereken önlemler:

1. Doğru Bildirim

Brüt maaşınız, yani bordronuzdaki maaş ne kadar yüksekse, emekli maaşınız da o kadar yüksek olur. Eğer maaşınız asgari ücretten gösteriliyorsa, gerçek maaşınızın bordroda gözükmesi için gereken adımları atın.

2. Asgari Ücret Üzeri Brüt Maaş

Brüt maaşınız asgari ücretin üzerindeyse, emekli maaşınız yıllık olarak artacaktır.

3. Yüksek Prim Ödemeleri

BAĞ-KUR'luysanız veya isteğe bağlı sigortalıysanız primlerinizi yüksekten ödemeye gayret edin.

4. Çoklu Sigortalılık

Mümkünse, iki farklı iş yerinde veya hem SSK'lı hem de BAĞ-KURLU olarak çalışarak prim kazançlarınızı yükseltin.

5. Doğru Prim Gün Sayısı

Prim gün sayılarının her ay için 30 gün olduğundan emin olun ve hizmet dökümünüzü e-devlet üzerinden kontrol edin.

6. Erken Planlama

Emeklilik planınızı son yıllara bırakmayın. Erken planlama yaparak, emekli maaşınızı artırma şansınız olur.

7. Son 3.5 Yılın Önemi

Emekliliğe yakın dönemde yüksek prim ödemek ve SSK'lı olarak çalışmak maaşınızın yüksek olmasını sağlar.

8. Bakmakla Yükümlü Olduğunuz Kişiler

Emeklilik başvurusunda, bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin sayısını doğru bildirin, bu da maaşınızı artırabilir.

2024'te emekli olsam ne kadar maaş alırım?

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