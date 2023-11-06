Emekli maaşınızı şipşak katlayın, yükseltin! Bunları yapın kazanır

Günümüzde, emeklilik sistemleri ve emekli maaşları üzerine olan tartışmalar, özellikle de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının çıkarılmasının ardından daha da alevlenmiş durumda. Sigortalılar, emeklilik haklarına erişebilmenin yollarını ararken, aynı zamanda daha yüksek emekli maaşı almanın peşindeler.

1 Ekim 2008 sonrası - Sosyal güvenlik reformu ile birlikte ABO yüzde 50'ye kadar düşebilir.

9 Eylül 1999 öncesi - Bu dönemde sigortalılık süresine ve kazanç miktarına göre yüzde 70 ila yüzde 76 arasında bir Aylık Bağlama Oranı (ABO) uygulanır.

Emekli maaşlarının hesaplanması, çalışma hayatı boyunca SGK'ya bildirilen brüt kazançlara dayanır. Burada dikkate alınan üç önemli dönem bulunur:

Emekli Maaşı Nasıl Yüksek Alınır?

Emekli maaşını yüksek almanın yollarını anlamak için, brüt maaşın ve sigortalılık sürecinin nasıl işlediğini kavramak gerekiyor. İşte almanız gereken önlemler:

1. Doğru Bildirim

Brüt maaşınız, yani bordronuzdaki maaş ne kadar yüksekse, emekli maaşınız da o kadar yüksek olur. Eğer maaşınız asgari ücretten gösteriliyorsa, gerçek maaşınızın bordroda gözükmesi için gereken adımları atın.